Entretenimento
Coadjuvantes de destaque na saga de magia de Harry Potter
-
Mesmo sem protagonizar a história, esses personagens tiveram grande impacto e ajudaram a enriquecer o universo mágico. Muitos desses atores viram suas carreiras crescerem graças à popularidade da franquia, tornando-se ícones da cultura pop. Foto: Divulgação Warner Bros
-
Luna Lovegood (Evanna Lynch) – Estudante da Corvinal excêntrica e sonhadora, conhecida por suas crenças peculiares. Apesar do jeito distraído, é inteligente, corajosa e se torna uma grande aliada de Harry. Foto: Reprodução
-
Fred Weasley (James Phelps) e George Weasley (Oliver Phelps) – Irmãos gêmeos de Ron, donos de um grande senso de humor e de uma loja de logros. Talentosos em feitiços, lutam na Ordem da Fênix contra Voldemort. Foto: Reprodução Warner Bros
-
Gina Weasley (Bonnie Wright) – Irmã mais nova de Ron, começa tímida, mas se torna uma bruxa poderosa. Valente e decidida, tem papel importante na resistência contra Voldemort. Foto: Reprodução Warner Bros
-
-
Dobby (Toby Jones – voz) – Elfo doméstico inicialmente escravizado pela família Malfoy. Após ser libertado por Harry, torna-se um aliado fiel, ajudando-o em momentos cruciais. Foto: Reprodução
-
Cedrico Diggory (Robert Pattinson) – Estudante da Lufa-Lufa e um dos campeões do Torneio Tribruxo. Talentoso e nobre, seu destino trágico marca a ascensão definitiva de Voldemort. Foto: Divulgação Warner Bros
-
Cho Chang (Katie Leung) – Estudante da Corvinal e primeiro interesse romântico de Harry. Gentil e leal, sofre com a perda de Cedrico e enfrenta dilemas na luta contra Voldemort. Foto: Reprodução Warner Bros
-
-
Fleur Delacour (Clémence Poésy) – Bruxa francesa da Beauxbatons e participante do Torneio Tribruxo. Apesar de parecer esnobe, prova sua bravura e se casa com Bill Weasley. Foto: Reprodução Warner Bros
-
Viktor Krum (Stanislav Ianevski) – Jogador de Quadribol búlgaro e participante do Torneio Tribruxo. Reservado e talentoso, se envolve brevemente com Hermione. Foto: Reprodução
-
Ninfadora Tonks (Natalia Tena) – Auror rebelde e carismática, conhecida por mudar a aparência do cabelo. Luta na Ordem da Fênix e vive um romance com Remo Lupin Foto: Reprodução Warner Bros
-
-
Argus Filch (David Bradley) – Zelador de Hogwarts, um aborto (bruxo sem magia) amargurado. Sempre acompanhado da gata Madame Nora, adora punir alunos. Foto: Reprodução Warner Bros
-
Gregório Goyle (Josh Herdman) e Vicente Crabbe (Jamie Waylett) – Capangas de Draco Malfoy, seguem suas ordens na Sonserina. Fortes, mas pouco inteligentes, acabam envolvidos na batalha final. Foto: Reprodução
-
Xenofílio Lovegood (Rhys Ifans) – Pai de Luna e editor do Pasquim. Excêntrico e adepto de teorias conspiratórias, fornece informações valiosas a Harry, mas também cede à pressão dos Comensais da Morte. Foto: Divulgação Warner Bros
-
-
Peter Pettigrew (Timothy Spall) – Ex-amigo de Tiago Potter, Sirius e Lupin, trai os Potter e se torna servo de Voldemort. Medroso e traiçoeiro, vive anos como o rato Perebas antes de revelar sua verdadeira identidade. Foto: Reprodução