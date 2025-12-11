Pesquisa indica as cidades históricas mais atraentes do Brasil

2º lugar - SALVADOR ( Bahia) - A única capital de um estado que foi citada entre as cinco cidades históricas da pesquisa. Fundada em 1549, Salvador é uma das cidades mais antigas do continente americano. Foi fundada por Tomé de Souza ainda na implantação do Governo-Geral do Brasil pelo Império de Portugal. Foto: Robson Mnendes / AGECOM