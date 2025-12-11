Vintage Culture transforma avião em espaço para festival

Vintage Culture figura há anos entre os maiores DJs do mundo pela DJ Magazine. Desde 2016, suas posições variaram entre o 10º e o 54º lugar, com destaque para os Top 20 conquistados em 2018, 2021, 2022 e 2023, quando alcançou sua melhor colocação, o 10º lugar. Pela mesma revista, já foi eleito DJ nº 1 do Brasil em 2016. Foto: Reprodução Instagram / @vintageculture