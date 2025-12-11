Estilo de Vida
Tradição e modernidade andam juntas na fascinante Hamburgo: tesouro do norte alemão
Com suas ruas estreitas e escadarias que descem até o Rio Elba, oferece vistas deslumbrantes da região. É um ótimo local para caminhadas relaxantes, aliás. Tranquilo, oferece uma experiência diferente dentro da metrópole. Nos dias de sol, é um dos melhores lugares para admirar o rio. Foto: Olga Ernst /Wikimédia Commons
A Igreja de SÃ£o Miguel, conhecida como â??Michelâ?, por sua vez, Ã© uma das igrejas barrocas mais importantes do norte da Alemanha. Com sua torre de 132 metros, Ã© um dos principais sÃmbolos da cidade e oferece uma vista panorÃ¢mica incrÃvel do topo. Foto: Flickr Hans Permana
No interior, destaca-se um belíssimo órgão e um altar impressionante. A igreja tem uma forte ligação com a história marítima de Hamburgo, sendo um ponto de referência para os navegantes que chegavam ao porto. Foto: Je-str/Wikimédia Commons
No que tange a natureza, o Lago Alster é um dos pontos mais encantadores de Hamburgo, com um cenário perfeito para caminhadas, passeios de barco e esportes aquáticos. Ele é dividido em dois: o Binnenalster, mais central e cercado por cafés e lojas, e o Außenalster, maior e rodeado por parques. Foto: Flickr 'Brizio
No verão, velejadores e remadores aproveitam as águas tranquilas, enquanto no inverno, quando congela, se torna um espaço para patinação no gelo. Um local perfeito para relaxar e apreciar a cidade. Foto: Flickr Stefan Heinrich
O Rathaus de Hamburgo é um dos edifícios mais impressionantes da cidade, situado na praça central Rathausmarkt. Construído no final do século XIX, sua arquitetura neorrenascentista encanta os visitantes com sua fachada ricamente decorada e sua imponente torre de 112 metros. Foto: Arnoldius/Wikimédia Commons
O interior abriga salões luxuosos, que podem ser visitados em passeios guiados. Além de ser a sede do governo local, o prédio também recebe eventos culturais e é um dos principais cartões-postais da cidade. Foto: Christoph Braun, Ralf Roletschek e Membeth/Wikimédia Commons
O Planten un Blomen é um dos parques mais bonitos de Hamburgo, outra boa opção para quem busca tranquilidade em meio à cidade. Com jardins bem cuidados, estufas tropicais, lagos e áreas de lazer, o local é um refúgio verde no coração urbano. Foto: Flickr Terry Pridemore
Entre as principais atrações estão o jardim japonês, o maior da Europa, e os espetáculos noturnos de fontes luminosas. O parque também conta com eventos culturais e é um ótimo local para caminhadas, piqueniques e passeios. Foto: Flickr Sylvi
Hamburgo também tem noite! A Reeperbahn é a famosa rua da vida noturna de Hamburgo, localizada no bairro de St. Pauli. Repleta de bares, clubes, teatros e casas de show, é um dos principais centros de entretenimento da Alemanha. Foto: Flickr Sílvia Martín
O local também tem forte ligação com a história dos Beatles, que tocaram em vários clubes da região antes da fama mundial. Durante o dia, a Reeperbahn tem um ambiente mais tranquilo, mas à noite, se transforma em um dos lugares mais vibrantes da cidade. Foto: Flickr Tony Shertila
O Miniatur Wunderland é o maior museu de ferromodelismo do mundo e uma das atrações mais visitadas de Hamburgo. Ele apresenta maquetes incrivelmente detalhadas de cidades, aeroportos, montanhas e ferrovias, com milhares de trens em movimento. Foto: Divulgação
Cada cenário possui pequenas histórias acontecendo, tornando a visita interativa. Com réplicas de países como Alemanha, Suíça, Itália e até um aeroporto funcionando, o museu encanta tanto crianças quanto adultos. É uma experiência imperdível para quem visita a cidade. Foto: Flickr alistair
A Elbphilharmonie é uma das salas de concerto mais impressionantes do mundo, localizada às margens do rio Elba. Seu design moderno combina uma base de tijolos históricos com uma estrutura de vidro ondulada no topo, lembrando ondas do mar. Foto: Flickr Stefan Wogrin
O local abriga três salas de concerto, um hotel e uma plataforma de observação com vistas panorâmicas da cidade. Mesmo para quem não assiste a um concerto, a visita ao terraço, conhecido como "Plaza", é uma experiência imperdível em Hamburgo. Foto: Flickr J.Klaeser
O Speicherstadt é o maior complexo de armazéns do mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Construído entre os séculos XIX e XX, esse bairro é formado por imponentes edifícios de tijolos vermelhos cortados por canais, criando um cenário único. Foto: Flickr blumenkind777
Atualmente, abriga museus, como o próprio Miniatur Wunderland e o Deutsches Zollmuseum, além de cafés e lojas. À noite, a iluminação transforma o local em um espetáculo visual. Foto: Imagem por Pixabay
O Porto de Hamburgo é um dos maiores e mais movimentados da Europa, sendo um verdadeiro cartão-postal da cidade. Além de seu papel comercial, ele abriga atrações como o bairro Speicherstadt, repleto de armazéns históricos e canais pitorescos. Foto: Flickr Bernard Blanc
Passeios de barco oferecem uma perspectiva única da região, passando por enormes navios e construções modernas. A área também conta com restaurantes, bares e museus, tornando-se em outro ponto imperdível para visitantes. Foto: Dirtsc /Wikimédia Commons
O Millerntor-Stadion Ã© o estÃ¡dio do FC St. Pauli, um clube conhecido por sua torcida apaixonada e seus valores progressistas. Com capacidade para cerca de 30 mil espectadores, o estÃ¡dio tem um ambiente Ãºnico, com murais e bandeiras que refletem a identidade rebelde do clube. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @FussballBR
Além do futebol, a região ao redor do estádio, no bairro de St. Pauli, é repleta de bares e espaços culturais. Assistir a um jogo do St. Pauli é uma verdadeira experiência. Foto: Divulgação
JÃ¡ o Volksparkstadion Ã© a casa do Hamburgo, um dos clubes mais tradicionais da Alemanha. Com capacidade para mais de 50 mil torcedores, o estÃ¡dio jÃ¡ sediou importantes competiÃ§Ãµes, como a Copa do Mundo de 1974 e 2006. Foto: Nikolaj Straub/WikimÃ©dia Commons
Além dos jogos, é possível fazer um tour pelos bastidores, visitando os vestiários, a sala de imprensa e o gramado. O ambiente durante as partidas faz do Volksparkstadion um local imperdível para os fãs de esportes que visitam Hamburgo. Foto: Reinhard Kraasch/Wikimédia Commons