Artes
Delicados e artísticos: vitrais encantam nas construções mundo afora
Hoje em dia já são usados até mesmo em residências e estabelecimentos como hotéis e centros culturais, mas tradicionalmente marcam a decoração de igrejas e mesquitas . Foto: Imagem de Francine Sreca por Pixabay
Conheça alguns dos vitrais mais belos do mundo, que enchem os olhos dos visitantes em diversas construções. Foto: Imagem de Pete por Pixabay
Catedral de Aachen (Alemanha) - Construída em 790 a mando de Carlos Magno (que ali está sepultado), a catedral da cidade de Aachen recebeu acréscimos ao longo do tempo. Tem magníficos vitrais de 25m de altura. É Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Foto: Flickr Alex DROP
Catedral de Notredame (Paris, França) - Construída entre 1163 e 1345, é um dos símbolos de Paris, Patrimônio Mundial da Humanidade. Os principais vitrais têm o estilo chamado de “rosa”, porque são arredondados e divididos em vários segmentos. Foram construídos em 1270 Foto: Flickr Francisco Aragão
Igreja de São José (Le Havre, França) - A cidade portuária sofreu muitos danos com bombardeios na II Guerra Mundial. A igreja é dedicada à memória das vítimas. Tem 12.768 painéis de vidro colorido: ao leste e ao norte as cores são frias, enquanto tons dourados e cores vivas preenchem as janelas oeste e sul. Foto: Flickr Sébastien FERRAND
Sainte-Chapelle (Paris, França) - Capela gótica na Île de la Cité, inaugurada em 1248, tem vitrais emoldurados por um delicado trabalho em pedra. Janelas de 15m de altura retratam mais de 1.000 figuras bíblicas. Foto: Flickr gnosne
Capela do King's College (Cambridge, Inglaterra) - Tem 12 grandes janelas feitas de 1515 a 1531 por vidraceiros flamengos no reinado de Henrique VIII Foto: Flickr Spencer Means
Sagrada Família (Barcelona, Espanha) - A obra que simboliza a arte de Antonio Gaudi (1852-1926) - e cuja construção nunca termina - tem toques góticos impressionantes na própria arquitetura, mas também se destaca pelos vitrais que adornam a igreja. Foto: Youtube Canal Silas Lozano Paz
Galeria Lafayette (Paris, França) - Loja de departamentos que também é ponto turístico e histórico, que remonta a 1895, com uma pequena loja, até chegar ao complexo atual. Tem uma cúpula de vidro e aço impressionante. Foto: Flickr Álvaro Millán
Gran Hotel Ciudad de México (Cidade do México, México) - Inaugurado em 1899 para abrigar o Centro Mercantil, o prédio que virou hotel tem estilo Art Nouveau e um gigantesco vitral Tiffany, com três cúpulas, criado em 1908. Foi cenário do filme "007 contra Spectre" Foto: Divulgação Gran Hotel Ciudad de México
Palácio da Música Catalã (Barcelona, Espanha) - Sala de concerto construída entre 1095 e 1908. Os vitrais saem desde o chão, nos dois lados, e também ornamentam a claraboia dando um efeito de céu azul e o sol tridimensional. Foto: Flickr Matías Callone
National Gallery of Victoria (Melbourne, Austrália) - Tem um dos maiores tetos de vitral do mundo. O projeto foi concluído em 1968 para deixar a luz entrar na grande sala de forma natural. E com arte. Foto: Flickr Les Butcher
York Minster Chapter House (York, Inglaterra) - A capela remonta ao ano 1260. Tem estilo gótico e os vitrais são daquela época, ornamentando e valorizando ainda mais a arquitetura. Retratam cenas bíblicas. Foto: Flickr Nick Garrod
Mesquita Nasir al-Mulk - Shiraz (Irã) - Conhecida como Mesquita Rosa, foi erguida em 1876. Os vitrais foram feitos para captar a luz da manhã e lançar no piso. Azulejos coloridos complementam a decoração, fazendo com que, em certos horários, o interior da mesquita tenha todas as cores. Foto: wikimedia commons
Capela de Ação de Graças - Texas (EUA) - Fica na cidade de Dallas. O edifício em espiral tem 73 painéis de vitrais, que, no conjunto, se chamam A Janela da Glória. Foto: John McStravick FlickR
Catedral Metropolitana de SÃ£o SebastiÃ£o (Rio de Janeiro) - Inaugurada em 1979, tem estrutura cÃŽnica e seus quatro vitrais sÃ£o bem altos, ao longo de 30 metros nas paredes. Eles se encontram numa claraboia em forma de cruz. Foto: chensiyuan - WikimÃ©dia Commons
Catedral de Brasília - A estrutura moderna do arquiteto Oscar Niemeyer tem 16 colunas de concreto, com vitrais que são obras de arte de 6 metros quadrados, em forma de ondas nas cores azul, branco e verde. Foto: Flickr Francisco Aragão