Delicados e artísticos: vitrais encantam nas construções mundo afora

Igreja de São José (Le Havre, França) - A cidade portuária sofreu muitos danos com bombardeios na II Guerra Mundial. A igreja é dedicada à memória das vítimas. Tem 12.768 painéis de vidro colorido: ao leste e ao norte as cores são frias, enquanto tons dourados e cores vivas preenchem as janelas oeste e sul. Foto: Flickr Sébastien FERRAND