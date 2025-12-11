Atores americanos que têm raízes na Itália; descubra de onde vem cada ascendência

Al Pacino – Ator nascido em Nova York em 25/4/1940, tem ascendência italiana pelos dois lados da família, já que seus pais eram ítalo-americanos descendentes de imigrantes da Sicília. Sua herança familiar vem principalmente das cidades de Corleone e San Fratello, de onde partiram seus antepassados. Foto: Peter Christian - Flickr