Atores americanos que têm raízes na Itália; descubra de onde vem cada ascendência
Essa herança moldou tradições familiares, influências culturais e histórias pessoais que continuam presentes na vida de cada um deles. Foto: pixabay
Marisa Tomei – Atriz nascida em Nova York em 4/12/1964, tem ascendência italiana herdada pela família paterna, formada por imigrantes que se estabeleceram nos Estados Unidos no início do século passado. Seu nome completo inclui “Veriga”, sobrenome de origem italiana ligado às raízes culturais de seus antepassados. Foto: divulgação
Danny DeVito – Ator nascido em Nova Jersey em 17/11/1944, tem ascendência italiana pelos dois lados da família, originária da região de Basilicata. A dupla nacionalidade veio do reconhecimento dessa linhagem, ligada a imigrantes que deixaram o sul da Itália rumo aos Estados Unidos. Foto: Divulgação
Robert De Niro – Ator nascido em Nova York em 17/8/1943, tem ascendência italiana pelo ramo paterno, descendente de imigrantes vindos de diferentes regiões da Itália. Obteve a dupla nacionalidade ao reconhecer formalmente essa linhagem familiar. Foto: Ron Charles - Flickr
John Turturro – Ator nascido em Nova York em 28/2/1957, é descendente de italianos pelo pai, Nicholas, que imigrou de Bari quando criança. Sua mãe, Katherine, também tem raízes italianas, consolidando a herança familiar vinda dos dois lados. Foto: Neil Grabovsky - Flickr
Steve Buscemi – Ator nascido em Nova York em 13/12/1957, tem ascendência italiana pelo avô paterno, Giuseppe Buscemi, que emigrou da Sicília para os Estados Unidos ainda criança. Sua linhagem mantém fortes conexões com a comunidade siciliana que se estabeleceu no país. Foto: Instagram @Stevebuscemi
Al Pacino – Ator nascido em Nova York em 25/4/1940, tem ascendência italiana pelos dois lados da família, já que seus pais eram ítalo-americanos descendentes de imigrantes da Sicília. Sua herança familiar vem principalmente das cidades de Corleone e San Fratello, de onde partiram seus antepassados. Foto: Peter Christian - Flickr
Mira Sorvino – Atriz nascida em Nova Jersey em 28/9/1967, tem ascendência italiana pelo pai, Paul Sorvino, cuja família é formada por ítalo-americanos estabelecidos no Brooklyn. Suas raízes remontam a imigrantes vindos de regiões tradicionais da Itália que mantiveram forte identidade cultural. Foto: gdcgraphics - wikimedia commons
Zachary Quinto – Ator nascido em Pittsburgh em 2/6/1977, tem ascendência italiana pelo lado paterno, ligada a imigrantes que se estabeleceram na Pensilvânia. Sua família preserva tradições herdadas desses antepassados, que marcaram a identidade cultural do ator. Foto: Dave Allocca - Flickr
Sylvester Stallone – Ator nascido em Nova York em 6/7/1946, tem ascendência italiana pelo pai, Frank Stallone Sr., que emigrou ainda criança da região da Puglia para os Estados Unidos. Sua herança familiar liga-se a tradições de imigrantes do sul da Itália que se estabeleceram em Nova York. Foto: Geoges Biaro/Wikimédia Commons
John Travolta – Ator nascido em Nova Jersey em 18/2/1954, tem ascendência italiana pelo avô paterno, Salvatore Travolta, que emigrou da Itália para os Estados Unidos. Sua linhagem integra a comunidade ítalo-americana que se estabeleceu na região e preservou tradições familiares. Foto: Youtube/ ScreenSlam
Mark Ruffalo – Ator nascido no Wisconsin em 22/11/1967, tem ascendência italiana pelo pai, descendente de familiares originários de Girifalco, na Calábria. Suas raízes ligam-se a imigrantes do sul da Itália que mantiveram forte identidade cultural após se estabelecerem nos Estados Unidos. Foto: Gage Skidmore - Flickr
Chris Evans – Ator nascido em Boston em 13/6/1981, tem ascendência italiana pelo lado materno, ligada a imigrantes que se estabeleceram na região da Nova Inglaterra. A família preserva tradições herdadas desses antepassados, que fazem parte da formação cultural do ator. Foto: Divulgação Disney
Liv Tyler – Atriz nascida em Nova York em 1/7/1977, tem parte de sua ascendência italiana herdada pelo lado paterno, ligada a imigrantes que compõem a ampla mistura étnica da família Tyler. Suas raízes incluem também origens polonesa, alemã, inglesa e afro-americana, formando uma linhagem diversa. Foto: Divulgação
Jennifer Aniston – Atriz nascida na Califórnia em 11/2/1969, tem ascendência italiana por ambos os lados, pois seus pais são descendentes de famílias originárias da Calábria. Suas raízes ligam-se a imigrantes do sul da Itália que mantiveram forte identidade cultural após se estabelecerem nos Estados Unidos. Foto: Domínio Público
Steve Carell – Ator nascido em Concord em 16/8/1962, tem ascendência italiana pelo avô paterno, cujo sobrenome original era Caroselli antes de ser encurtado pela família. Suas raízes vêm de imigrantes que levaram tradições italianas para a região onde se estabeleceram nos Estados Unidos. Foto: divulgação
Bradley Cooper – Ator nascido na Filadélfia em 5/1/1975, tem ascendência italiana pelo lado materno, vinda de uma família com raízes no sul da Itália. Essa herança foi transmitida por gerações de imigrantes que preservaram tradições e identidade cultural após se estabelecerem nos Estados Unidos. Foto: divulgação
