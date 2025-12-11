Animais
Robôs em forma de coelho capturam pítons invasoras nos EUA
Assim, levam as serpentes a sair de seus esconderijos e permitindo sua captura. O uso de coelhos-robôs substituiu o de animais vivos, reduzindo custos e facilitando, assim, o controle das operações. Foto: flickr - Matt
Cada unidade, avaliada em cerca de 21 mil reais, conta com câmeras, sensores e funcionamento por energia solar. A tecnologia tem se mostrado eficaz no combate a uma infestação que já eliminou quase toda a população de pequenos mamíferos da região. Foto: Divulgação / Robert McCleery/ Distrito de Gestão de Águas do Sul da Flórida
Essa espécie de serpente, a píton, é exótica no Brasil e pode causar desequilíbrio ambiental. Um perigo. Natural da Ásia, ela é considerada uma ameaça a outras espécies. E, pra piorar, a píton é capaz de se reproduzir sozinha. Foto: MKFI wikimedia commons
Para quem não é especialista, as cobras se parecem mesmo. Veja na foto. À esquerda, a jiboia. À direita, a píton. Foto: Tod Baker e jeffdelonge wikimedia commons
Em abril de 2022, uma equipe da PM Ambiental do Distrito Federal cometeu um grande equívoco: soltou uma píton numa área de Cerrado após confundi-la com jiboia. Especialistas alertaram para o risco da soltura, pois o animal não tem predadores no Brasil. Foto: reprodução vídeo PM
Em junho de 2022, um outro episódio envolveu uma píton no Brasil. Uma cobra dessa espécie foi encontrada abandonada, dentro de uma sacola, na cidade de Marabá, no Pará. Foto: reprodução instagram @pedrocalazansluz
O animal foi deixado junto com uma garrafa de cachaça e um bilhete que dizia: "Cuidem bem dela". Foto: reprodução instagram @pedrocalazansluz
O veterinário Pedro Calazans postou um vídeo no Instagram mostrando o animal e destacando que pessoas, hoje em dia, abandonam animais para que alguém cuide. "As pessoas fazem isso para se livrar do problema", disse. Foto: reprodução instagram @pedrocalazansluz
Ele mostrou que a cobra estava com várias marcas de queimaduras pelo corpo. E disse que lavaria o animal para tratar os ferimentos. Foto: reprodução instagram @pedrocalazansluz
A sacola foi largada em frente ao Parque Zoobotânico de Marabá, um espaço criado em 1997 com 15 recintos para espécies, no km 9 da rodovia BR 155. Foto: divulgação
Pedro e Sara, que gravaram o vídeo com o animal, disseram que essa espécie não é mansa, embora haja quem cuide de cobras píton como animal de estimação. Foto: reprodução instagram @pedrocalazansluz
A cobra da espécie píton não existe no bioma do Brasil. Aqui, ela é considerada uma serpente exótica. Foto: Patrick Jean wikimedia commons
A píton, mesmo sendo apenas uma da espécie, pode proliferar porque ela é capaz de se reproduzir sozinha. Esse fenômeno natural se chama partenogênese. É incomum, mas não raro. Foto: Sujit Kumar wikimedia commons
Em 2020, um outra píton havia sido apreendida no entorno do Distrito Federal e levada para o Zoológico de Brasília. Foto: reprodução TV
As cobras da espécie píton têm duas origens. Podem ser da África, onde se espalham por todo o continente. A do tipo angolana prolifera em Angola e Namíbia. E a píton Real habita diversos países. Foto: Mokele wikimedia commons
As pítons também têm origem na Ásia e podem ser encontradas por todo o continente, inclusive nos arquipélagos asiáticos. Foto: MKFI wikimedia commons
Essas cobras não têm dentes inoculadores de veneno, mas possuem presas afiadas curvadas para dentro, para agarrar a presa. Foto: safaritravelplus wikimedia commons
A fama da píton é tão grande que ela era retratada na Mitologia Grega como uma serpente gigantesca que nasceu no lodo da Terra após o dilúvio. Na ilustração, Apolo mata Píton. Foto: domínio público
Então fica o alerta. Se vir uma píton por aí (ou qualquer cobra! ), fuja e acione os bombeiros. Ele vão saber quem chamar, dependendo da cidade e do estado onde você vive. Foto: Ltshears wikimedia commons
