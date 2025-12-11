Celebridades e TV
Benedict Cumberbatch, astro da Marvel, revela como paternidade modificou sua vida
Cumberbatch promove o drama "The Thing With Feathers" (A Coisa com Penas, em português), dirigido por Dylan Southern. O filme mostra um pai criando dois filhos após a morte da mãe. O ator contou que a paternidade ampliou sua sensibilidade e impacto na atuação. Em uma cena, não conteve o choro ao cheirar o cardigã da personagem falecida. Foto: instagram reprodução
Casado com Sophie Hunter desde 2015, Cumberbatch evita expor os filhos em eventos públicos. O longa, aliás, ainda não tem título em português nem previsão de estreia no Brasil. Ele confirmou ausência em "Vingadores: Doomsday", previsto para 2026. O retorno ao Doutor Estranho acontecerá em "Vingadores: Guerras Secretas", em 2027. Foto: Reprodução do Instagram @wlcumberbatch
O ator Benedict Cumberbatch, de 49 anos (completados em 19/07/2025), sucesso na pele do herói Droutor Estranho, leva uma vida movimentada e surpreendente que o FLIPAR mostra para você. Foto: reprodução instagram
Benedict tem 25 anos de carreira (começou em 2001). Mas somente nos últimos anos tornou-se mais popular mundialmente, na pele do super-herói místico Doutor Estranho. Foto: reprodução instagram
Sua vida tem momentos de tensão, como em 2004, na África do Sul, onde gravou a minissérie "To The Ends of The World". Ele e dois amigos foram sequestrados numa estrada, ameaçados de morte e mantidos em cativeiro por duas horas e meia. Depois foram abandonados, feridos, num descampado. Foto: reprodução instagram
Benedict é um homem de múltiplos talentos, que poucos conhecem. Veja curiosidades sobre este ator pra lá de especial, que se encontra no auge do sucesso. Foto: reprodução instagram
Benedict Cumberbatch, cujo nome complicado é o seu verdadeiro (Benedict Timothy Carlton Cumberbatch), é britânico. Foto: reprodução Twitter
Ele nasceu em 19/7/1976 no distrito de Hammersmith, banhado pelo famoso rio Tâmisa, na grande Londres. A título de curiosidade, é a área com maior concentração de poloneses na região metropolitana da capital inglesa. Foto: Patche99z wikimedia commons
Ele é filho de atores (Timothy Carlton e Wanda Ventham, na foto) e, portanto, cresceu no meio artístico. E seu berço é rico. Seu avô, Henry, pertencia à alta sociedade londrina e foi oficial num submarino nas duas Guerras Mundiais. Foto: reprodução redes sociais
Mas seus pais queriam que ele estudasse Direito. Por isso, ele cogitou ingressar na faculdade e se tornar advogado. Mas, para sorte dos fãs, inscreveu-se no programa de teatro da Universidade de Manchester. Foto: arquivo pessoal reprodução
Benedict tem ascendentes que foram mercadores de escravos. Por isso, sua mãe sugeriu que ele alterasse o nome artístico, pois, no Caribe, o sobrenome Cumberbatch é mal visto. Contudo, ele manteve seu nome original. Foto: Reprodução IMDb
Ele tem formação pela Universidade de Manchester (curso de representação) e pela prestigiada Academia de Música e Arte Dramática de Londres. Sua sólida formação cênica o credenciou para trabalhos em teatro em Londres. E ali começou sua carreira, sendo indicado a prêmios Oliver por papéis no palco. Foto: reprodução instagram
Mas Benedict também fazia cinema e televisão. Em 2012, Benedict foi premiado com o Critic's Choice pela atuação na série "Sherlock Holmes". Ele interpretava o famoso detetive, notável pela perspicácia. Foto: reprodução instagram
No cinema, fez vários filmes, desde 2002, mas sua primeira indicação ao Oscar, com repercussão internacional sobre seu talento, foi em 2014, quando ele viveu o matemático Alan Turing, gênio que decifrou o código das mensagens nazistas. Foto: divulgação
No mesmo ano, a Marvel anunciou que Benedict havia sido escolhido para interpretar o Doutor Estranho. A estreia foi em 2016. Foto: divulgação
O personagem integrou também os filmes da franquia Vingadores (Guerra Infinita e Ultimato). Foto: divulgação Marvel
Doutor Estranho também aparece nos filmes "Thor: Ragnarok" (2017) e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021). Foto: divulgação Marvel
Benedict e o ator Tom Hiddleston formaram uma sólida amizade nas gravações. Tom é o vilão Loki, nas sagas Thor e Vingadores, mas, na vida real, é alguém presente no dia a dia de Benedict. Foto: reprodução instagram
O novo filme da franquia, "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", fez megassucesso nos cinemas. Foto: Divulgação Marvel Studios
Em 2022, Benedict concorreu ao Oscar de Melhor Ator por "Ataque dos Cães", em que vive Phil Burbank, um fazendeiro durão que enfrenta a revelação de antigos segredos. Foto: divulgação
Benedict também é um prestigiado dublador. Ele é que faz a voz sombria de Smaug, da saga de Hobbit e Senhor dos Anéis. Para gravar, Benedict atua não apenas falando, mas fazendo movimentos, usando roupa especial Foto: reprodução
Na franquia "Os Pinguins de Madagascar", ele é a voz de Secreto, o lobo líder do grupo Vento do Norte, que ajuda animais em perigo. Foto: divulgação
E Benedict também deu vida ao mal-humorado Grinch, que não gosta de comemorar o Natal, na animação produzida em 2018. Foto: Montagem Flipar
Benedict é excelente desenhista em telas e, quando interpretou Van Gogh no cinema, várias obras no cenário foram de autoria do próprio Cumberbatch. Ele já doou vários quadros para leilões beneficentes. Foto: divulgação
Benedict é fã do cineasta Stanley Kubrick (1928-1999), que dirigiu poucos filmes, mas todos considerados excelentes clássicos do cinema. Entre eles, 'Laranja Mecânica', 'Nascido para Matar' e o superterror "O Iluminado". Foto: Domínio público
Benedict também é fã de Elvis Presley (1935-1977) e declarou que gostaria de interpretar o lendário cantor no cinema. Foto: Domínio Público
Benedict tem uma vida familiar equilibrada, casado desde 2015 com a encenadora de teatro Sophie Hunter. O casal tem 3 filhos. Foto: reprodução twitter
Ele defende a proteção de imigrantes que chegam ao país devido a problemas sócio-políticos em suas terras de origem. E fala disso abertamente, incentivando donativos para instituições que apoiam refugiados. Foto: gage skidmore wikimedia commons
Benedict é defensor do direito das mulheres e diz que só aceita papéis quando a mulher, caso tenha o mesmo destaque no filme, receba o mesmo salário. Na foto, ele veste camisa com a inscrição: "Esta é a aparência de um feminista". Foto: reprodução redes sociais
Benedict é vegano. Ele não come nada que seja oriundo de animais. E é tão respeitado no meio que o PETA, famoso grupo de defesa de animais, o elegeu como "o vegano mais bonito do mundo", em 2018. Foto: reprodução instagram
Considerado elegante, Benedict é garoto-propaganda de marcas famosas, de alta grife. Mas também é bem humorado, simples e aparece em fotos nada elegantes... Foto: reprodução instagram
Benedict Cumberbatch é um dos embaixadores do The Prince's Trust, uma instituição de caridade criada pelo príncipe Charles que tem como objetivo auxiliar os jovens com dificuldades no Reino Unido. Foto: reprodução instagram
Em junho de 2015, Cumberbatch foi condecorado com a ordem de Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) pelos serviços prestados à arte dramática e pelas contribuições para a caridade. Foto: reprodução instagram