‘Gigante Amazônico’: peixe que respira fora d’água e pesa até 200 kg está expandindo seu território

    Nativo da Bacia Amazônica e de regiões específicas da América do Sul, esse peixe é um predador carnívoro, cuja dieta inclui crustáceos, outros peixes e pequenos animais aquáticos. Foto: Flickr - Cliff
    A espécie é valorizada na aquicultura por crescer rapidamente, resistir bem ao manejo em viveiros e oferecer carne de qualidade, sem espinhas. Foto: Bernardo Oliveira/Divulgação
    Conhecido como "Gigante Amazônico" ou "Bacalhau da Amazônia", o pirarucu é protagonista de pratos tradicionais, como o filé de pirarucu. Foto: Freepik/timolina
    Além disso, sua pele é usada na confecção de acessórios, a exemplo de uma bolsa que a princesa Kate Middleton recebeu de presente. Foto: Osklen/Divulgac?a?o
    Hoje, o peixe amazônico já aparece em rios de cinco Estados longe de seu habitat original: São Paulo, Bahia, Minas Gerais e regiões pantaneiras de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foto: Flickr - Cliff
    De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a pesca do pirarucu é liberada sem restrição de peso ou quantidade, já que sua captura ajuda a proteger os peixes nativos. Foto: Fundação Amazonas Sustentável - Flickr
    A corporação alerta que, por se tratar de uma espécie predadora de grande porte sem rivais naturais nessas novas regiões, ela representa uma ameaça à fauna aquática nativa. Foto: Flickr - Cliff
    Sobre a anatomia do pirarucu, suas escamas são tão duras que servem como proteção natural contra predadores, inclusive piranhas. Foto: Wikimedia Commons/T.Voekler
    O nome Pirarucu é de origem Tupi, combinando pirá ("peixe") e uruku (referência à cor vermelha extraída do urucum, presente nas bordas das suas escamas). Foto: Flickr - Jeff Kubina
    Além do tamanho monumental, o pirarucu apresenta uma adaptação peculiar: ele precisa subir à superfície para respirar. Foto: Flickr - Paul Korecky
    Isso acontece porque ele tem uma bexiga natatória modificada que funciona como um pulmão, permitindo captar oxigênio atmosférico. Foto: Wikimedia Commons/Jijiladouceur
    Culturalmente, o pirarucu tem grande importância para as populações ribeirinhas da Amazônia. No passado, suas escamas já foram até utilizadas como lixas de unha! Foto: Flickr - pelican
