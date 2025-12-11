Esporte
Os melhores lugares para esportes radicais nos Estados Unidos
Moab, Utah - Esportes: Mountain biking, escalada, off-road - Descrição: Moab é o paraíso para os amantes de mountain biking, especialmente com a famosa trilha Slickrock. As formações rochosas de arenito proporcionam também excelentes oportunidades para escalada - Melhor época: Primavera (abril-maio) e outono (setembro-outubro) Foto: Julian Kwasniewski/Wikimedia Commons
Yosemite National Park, Califórnia - Esportes: Escalada, trilhas, caiaque - Descrição: Conhecido por suas paredes de granito como El Capitan e Half Dome, Yosemite é um dos destinos mais emblemáticos para escalada e trilhas nos Estados Unidos. O parque também oferece caiaque nos rios - Melhor época: Verão (junho-setembro) Foto: Maria Ly/Wikimedia Commons
Jackson Hole, Wyoming - Esportes: Esqui, snowboarding, rafting - Descrição: Com algumas das pistas de esqui mais desafiadoras dos EUA, Jackson Hole é um destino de inverno icônico. No verão, o rafting no Rio Snake oferece uma emocionante aventura - Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esqui, verão (junho-agosto) para rafting. Foto: Douglas Cumming/Wikimedia Commons
Lake Tahoe, Califórnia/Nevada - Esportes: Esqui, snowboarding, mountain biking, trilhas - Descrição: Lake Tahoe é um destino de aventura durante todo o ano, com esqui e snowboarding no inverno e trilhas e mountain biking no verão, rodeado por vistas deslumbrantes das montanhas e do lago - Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esqui, verão (junho-setembro) para trilhas. Foto: Thomas Delgado, United States Bureau of Land Management Volunteer./Wikimedia Commons
Grand Canyon, Arizona - Esportes: Caminhadas, rafting, acampamento - Descrição: O Grand Canyon oferece trilhas desafiadoras, como a descida até o rio Colorado, onde o rafting nas corredeiras é uma experiência inesquecível - Melhor época: Primavera (março-maio) e outono (setembro-novembro) Foto: Paxson Woelber/Wikimedia Commons
Maui, Havaí - Esportes: Surfe, windsurf, mergulho - Descrição: As praias de Maui são conhecidas mundialmente pelas excelentes condições para o surfe e windsurf, especialmente em locais como Ho'okipa Beach. Mergulho em Molokini Crater também é popular - Melhor época: Inverno (dezembro-fevereiro) para grandes ondas, verão (maio-setembro) para mergulho Foto: Megan L. Stiner/Wikimedia Commons
Zion National Park, Utah - Esportes: Canyoning, trilhas, escalada - Descrição: O Zion National Park oferece trilhas icônicas como Angel's Landing e atividades emocionantes de canyoning através de fendas estreitas e cachoeiras - Melhor época: Primavera (abril-maio) e outono (setembro-outubro) Foto: jfdervin/Wikimedia Commons
Denali National Park, Alasca - Esportes: Alpinismo, trekking, esqui cross-country - Descrição: Denali é o pico mais alto da América do Norte, atraindo alpinistas experientes. O parque também oferece amplas oportunidades para trekking e esqui cross-country - Melhor época: Verão (junho-agosto) para alpinismo e trekking, inverno (dezembro-março) para esqui Foto: Icicles Adventure Treks/Wikimedia Commons
Colorado River, Arizona/Utah - Esportes: Rafting, caiaque - Descrição: O rafting no Rio Colorado, especialmente através do Grand Canyon, é uma das aventuras de água branca mais emocionantes dos EUA, com corredeiras desafiadoras - Melhor época: Primavera (maio-junho) e outono (setembro-outubro) Foto: Hamdigumus/Wikimedia Commons
White Mountains, New Hampshire - Esportes: Escalada no gelo, trilhas, esqui cross-country - Descrição: As Montanhas Brancas oferecem aventuras em qualquer estação, com escalada no gelo durante o inverno e trilhas desafiadoras, como a famosa Appalachian Trail, no verão - Melhor época: Inverno (dezembro-março) para escalada no gelo, verão (junho-setembro) para trilhas Foto: Marketingncc/Wikimedia Commons
Bryce Canyon National Park, Utah - Esportes: Canyoning, trilhas, mountain biking - Descrição: Conhecido por seus hoodoos (formações rochosas), Bryce Canyon oferece trilhas espetaculares e oportunidades de canyoning para explorar suas paisagens únicas - Melhor época: Primavera (abril-maio) e outono (setembro-outubro) Foto: AndyArmstrong/Wikimedia Commons
Whistler, Colúmbia Britânica (acessível de Seattle, EUA) - Esportes: Esqui, snowboarding, mountain biking - Descrição: Whistler é um dos maiores e mais populares resorts de esqui da América do Norte. Durante o verão, torna-se um paraíso para os entusiastas de mountain biking - Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esqui, verão (junho-setembro) para mountain biking Foto: Ripley119/Wikimedia Commons
Acadia National Park, Maine - Esportes: Trilhas, escalada, ciclismo - Descrição: Acadia oferece trilhas deslumbrantes, como a Precipice Trail, e vistas costeiras espetaculares. A escalada em Otter Cliffs e o ciclismo no Carriage Roads são populares - Melhor época: Verão (junho-setembro) e outono (outubro) para as cores da folhagem Foto: VautrinThomas/Wikimedia Commons
Outer Banks, Carolina do Norte - Esportes: Kitesurf, windsurf, surf - Descrição: Conhecidas por suas longas praias e ventos constantes, as Outer Banks são ideais para esportes aquáticos como kitesurf e windsurf - Melhor época: Verão (junho-agosto) para esportes aquáticos Foto: Pierre Bouras/Wikimedia Commons
Mt. Hood, Oregon - Esportes: Esqui, snowboarding, escalada. - Descrição: O Monte Hood é conhecido por suas excelentes condições de esqui durante quase todo o ano e pela oportunidade de escalar até o cume - Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esqui, primavera/verão (maio-julho) para escalada Foto: Coldstreamer20/Wikimedia Commons
Lake Powell, Arizona/Utah - Esportes: Caiaque, stand-up paddle, jet ski - Descrição: Lake Powell oferece uma das experiências mais espetaculares de esportes aquáticos em um cenário deslumbrante de cânions submersos - Melhor época: Verão (maio-setembro) Foto: John Carver/Wikimedia Commons
Sedona, Arizona - Esportes: Mountain biking, trilhas, escalada - Descrição: Sedona é famosa por suas formações rochosas vermelhas e trilhas para mountain biking e escalada que proporcionam vistas inesquecíveis - Melhor época: Primavera (março-maio) e outono (setembro-novembro) Foto: Rundvald/Wikimedia Commons
Lake Placid, Nova York - Esportes: Esqui, bobsled, trilhas - DescriÃ§Ã£o: Local dos Jogos OlÃmpicos de Inverno de 1980, Lake Placid Ã© ideal para esqui e bobsled no inverno, e trilhas no verÃ£o, com paisagens montanhosas deslumbrantes - Melhor Ã©poca: Inverno (dezembro-marÃ§o) para esportes de inverno, verÃ£o (junho-setembro) para trilhas Foto: Steffen PrÃ¶Ã?dorf/Wikimedia Commons
Big Sur, Califórnia - Esportes: Trilhas, ciclismo, escalada - Descrição: Big Sur oferece paisagens costeiras espetaculares e trilhas desafiadoras, como a Sykes Hot Springs Trail, com vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico - Melhor época: Primavera (março-maio) e outono (setembro-novembro) Foto: Ray Rogers/Wikimedia Commons
Everglades National Park, FlÃ³rida - Esportes: Caiaque, trilhas, pesca - DescriÃ§Ã£o: Os Everglades sÃ£o Ãºnicos por suas vastas Ã¡reas de pÃ¢ntano, ideais para aventuras de caiaque entre a vida selvagem, como jacarÃ©s e aves exÃ³ticas - Melhor Ã©poca: Inverno (dezembro-marÃ§o), evitando a estaÃ§Ã£o chuvosa e os mosquitos Foto: 0x010C/Wikimedia Commons