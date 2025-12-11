Galeria
Atriz descobre câncer após viver personagem com a mesma doença em filme
Dessa forma, a artista relembrou sua participação em 'Milagre do destino'. Neste filme, ela deu vida à uma jornalista que foi diagnosticada com a mesma doença. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
"Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei, começou a fazer parte da minha vida.", citou a atriz sobre o diagnóstico. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
Além disso, a atriz explicou que descobriu sobre o câncer após ir ao médico para entender uma constante tosse que ela suspeitava ser consequência da mudança do clima. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
"O que parecia ser uma simples tosse, acabou sendo um linfoma no meu mediastino…com um tamanhozinho expressivo…isso dava uma pressão nos meus pulmões, o que me causava tosse, falta de ar, mas nada, absolutamente nada que me preocupasse", disse. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
A atriz também citou que mesmo sem nenhum histórico da doença na família, houve a confirmação da existência de um tumor localizado no mediastino, região torácica entre os dois pulmões. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
"Eu nunca fumei, não uso nenhuma droga lícita ou ilícita, faço exames de rotina e exercícios físicos regularmente e tenho uma vida considerada saudável, então não…, não tem nenhuma explicação plausível…, a vida é como é", explicou. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
"Eu quero deixar claro o quanto eu me sinto sortuda, isso é uma coisa que venho repetindo desde quando a gente descobriu tudo isso. Eu tenho uma família que me faz sentir segura e amparada e que me faz ter certeza de que eu tenho um lar para voltar", acrescentou. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
Vale lembrar que o longa "Milagre do destino", tem a história baseada na vida da repórter Marina Alves, que luta contra um câncer. A obra, por sinal, incentivou uma grande campanha nacional para doação de sangue e medula óssea. Foto: Reprodução do Youtube
Dani Gondim ingressou cedo no mundo artístico, inicialmente como modelo na adolescência. A transição para a atuação consolidou-se com papéis significativos tanto na televisão quanto no cinema brasileiro. Foto: Reprodução do Youtube
A artista, no inÃcio da carreira, chegou a desfilar para grandes marcas e posou para revistas de prestÃgio como "Elle", "Vogue" e "Glamour ItÃ¡lia". Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @danigondim1
Um de seus primeiros papéis de destaque na TV Globo foi em "Malhação", na temporada de 2013, quando viveu a modelo Tábata. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
Dani Gondim ganhou grande visibilidade nacional ao interpretar a vilã Nicole Escobar na novela infanto juvenil do SBT "Carinha de Anjo", um papel que a tornou famosa para o grande público. Foto: Divulgação
De volta à TV Globo, a atriz participou da reta final da novela "Bom Sucesso", exibida no horário das 19h, ao interpretar a personagem Patrícia. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
Outro filme com a participação de Gondim, "Nossos Caminhos", tem acumulado reconhecimento internacional, incluindo mais de 40 prêmios e uma leitura especial no Festival de Cannes. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1
A atriz também participou do reality "Bake Off Brasil Celebridades", do SBT, e disputou a final com Natália Deodato, que se tornou a grande vencedora, e Rodrigo Capella. Foto: Reprodução/Instagram
Ela também está envolvida em outros projetos cinematográficos, como o filme "Nuvens de Chantilly", que começou a circular em festivais e receber indicações. Foto:
No âmbito afetivo, Dani Gondim é casada com o empresário André Monteiro, também conhecido como Deco Montenegro. Foto: Reprodução do Instagram @danigondim1