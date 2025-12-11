Estilo de Vida
Com Leão XIV, Castel Gandolfo volta a ser refúgio papal após uma década
Apesar do tamanho modesto, guarda séculos de história e uma ligação íntima com o Vaticano. Por mais de 300 anos, afinal, foi o destino tradicional de verão dos papas, que encontravam ali tranquilidade e ar puro durante os meses mais quentes do ano. Foto: George McFinnigan/Wikimédia Commons
Essa tradição, no entanto, foi interrompida durante o pontificado de Francisco. Agora, com a chegada do Papa Leão XIV, o costume volta a ganhar força e atenção. Foto:
Leão XIV decidiu passar duas semanas nas chamadas Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo, entre os dias 6 e 20 de julho. A estadia marca o retorno simbólico da figura do papa a um local que sempre esteve vinculado ao descanso espiritual e à contemplação. Foto: Reprodução/Vatican News
Dessa forma, a decisão representa não apenas uma escolha pessoal, mas também um resgate de um hábito que remonta ao século XVII. Foto: Berthold Werner/Wikimédia Commons
O palácio papal de Castel Gandolfo, situado em uma área extraterritorial da Santa Sé, já recebeu pontífices de diferentes épocas, que ali encontravam um refúgio diante das pressões e obrigações do cargo. Foto: Berthold Werner/Wikimédia Commons
Durante o pontificado de Francisco, outro destino. O papa argentino preferiu permanecer no Vaticano no o verão e abriu as portas do palácio para visitação pública, transformando-o oficialmente em museu. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Em 12 anos, nunca passou férias na residência. Em vez disso, optou por manter suas rotinas na Casa Santa Marta, sinalizando uma mudança no estilo e nas prioridades do papado. A reabertura à população aproximou turistas e fiéis de um local antes reservado ao clero mais alto. Foto: Jeon Han/Wikimédia Commons
Leão XIV, contudo, traz consigo uma abordagem distinta. Além de escolher Castel Gandolfo como local de descanso, o pontífice norte-americano já demonstrou interesse em combinar espiritualidade, tradição e renovação. Foto: Wikimedia Commons/YoshiroTV
Durante os dias de julho em que estiver hospedado no palácio, estão previstas duas celebrações da missa, nos dias 13 e 20, seguidas de orações do Angelus. Foto: Livioandronico/Wikimédia Commons
Também está previsto um retorno ao local entre os dias 15 e 17 de agosto, coincidindo com o feriado da Assunção de Maria, uma das datas mais significativas do calendário católico. Foto: Mac /Wikimédia Commons
Esse retorno do papa à cidade reacende o olhar mundial para o Castel Gandolfo. Além do vínculo com a Igreja, o município tem atrativos que justificam sua fama, como a própria estação que leva ao local. Foto: Gugganij/Wikimédia Commons
Suas ruelas estreitas e bem cuidadas revelam uma atmosfera medieval preservada. A vista panorâmica do lago Albano impressiona visitantes ao longo de todo o ano, especialmente nos meses de verão, quando o clima favorece passeios ao ar livre. Foto: Deblu68/Wikimédia Commons
Outro destaque da cidade Ã© o prÃ³prio complexo das Vilas PontifÃcias. Com seus encantadores jardins, o espaÃ§o mistura natureza e arquitetura histÃ³rica. Foto: - Daderot/WikimÃ©dia Commons
Os Jardins de Barberini, por exemplo, são abertos à visitação e ocupam uma área que já foi parte da residência de verão do imperador romano Domiciano. Trilhas, esculturas e fontes criam um ambiente de paz. Foto: - Flickr Patricia Elsner
Recentemente, o papa Leão XIV também esteve em Castel Gandolfo para visitar o centro "Borgo Laudato Si", criado por Francisco com a missão de aprofundar a discussão sobre ecologia e sustentabilidade dentro da Igreja. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
Essa conexão entre pontífices passados e atuais ilustra como o local pode ser um ponto de continuidade e diálogo entre diferentes visões de liderança espiritual, como retratado no filme "Dois Papas", de 2019, dirigido por Fernando Meirelles. Foto: Reprodução de Youtube
Durante o período de julho, enquanto estiver em Castel Gandolfo, o papa suspenderá audiências privadas e as tradicionais audiências gerais de quarta-feira, que devem retornar apenas no fim do mês. Foto: Divulgação
AlÃ©m de um destino para fÃ©rias, o Castel Gandolfo ressurge como um espaÃ§o que abriga tanto o descanso do lÃder da Igreja quanto um pedaÃ§o significativo da memÃ³ria catÃ³lica. Foto: Flickr Roberto Casadio
A volta de um papa ao local não representa apenas uma mudança de agenda, mas um gesto com valor simbólico, que honra o passado e aponta para uma gestão que, mesmo moderna, também olha para as raízes da tradição. Foto: Divulgação
Em tempos em que a Igreja busca equilÃbrio entre inovaÃ§Ã£o e heranÃ§a, a reaproximaÃ§Ã£o com o palÃ¡cio vai alÃ©m de um gesto administrativo: Ã© uma reafirmaÃ§Ã£o de vÃnculos, de ritmos e de espaÃ§os que ajudam a moldar o imaginÃ¡rio de milhÃµes de fiÃ©is. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo Globonews