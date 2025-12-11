Entretenimento
‘Tudo dói’: Alan Ritchson revela desgaste provocado por treinos para ‘Reacher’
-
Segundo o “Yahoo Entertainment”, o ator precisou ganhar cerca de 14 quilos de massa muscular para dar vida ao imponente Jack Reacher, personagem anteriormente interpretado por Tom Cruise nas adaptações para o cinema. Foto: Reprodução do Instagram @alanritchson
-
Para manter o físico exigido pela produção, Ritchson segue uma agenda rigorosa. Ele treina cinco vezes por semana e consome aproximadamente quatro mil calorias por dia. Foto: - Reprodução do Instagram @alanritchson
-
Mesmo se aventurando na comédia “Um Dia Fora de Controle”, disponível no Prime Video, o ator não deixou totalmente de lado o estilo que o consagrou. Foto: - Divulgação
-
“Um Dia Fora de Controle definitivamente não pareceu um descanso. O projeto não tinha sido pensado como um longa de ação, mas quando entrei, quis ver até onde poderíamos ir, quanto movimento e intensidade poderíamos colocar ali”, afirmou. Foto: Reprodução do Instagram @alanritchson
-
-
O problema é que o desgaste acumulado já cobra um preço alto. Aos 43 anos, Ritchson admite que o corpo sente cada vez mais os efeitos da rotina. Foto: Reprodução do Instagram @alanritchson
-
“Eu me sinto como qualquer pessoa da minha idade, só que pior em muitos aspectos. Acabei de fazer ressonância magnética e tomografia porque tudo dói. Um cirurgião de coluna me disse que já tratou inúmeros atletas profissionais e que meu corpo está igual ao deles, ou pior”, explicou. Foto: Reprodução do Youtube Canal Prime Video Brasil
-
Apesar das dores constantes e dos alertas médicos, ele garante que não pretende desacelerar: “Eu amo o que faço e não quero parar. Não existe nada em mim que peça por uma pausa. Quero expandir o que é possível fazer em cenas de ação, criar novas linguagens de filmagem e de design". Foto: Reprodução do Youtube Canal Prime Video Brasil
-
-
Alan Ritchson nasceu em 28 de novembro de 1984 no estado americano de Dakota do Norte. Ele inicialmente chamou atenção como modelo e chegou a participar do programa “American Idol”, experiência que o apresentou ao grande público e abriu portas para o universo do entretenimento. Foto: divulgação
-
Seu primeiro grande papel veio em “Smallville”, série na qual interpretou o herói Aquaman entre 2005 e 2010. A participação marcante, ainda em uma fase inicial da vida profissional, mostrou ao mercado que ele tinha presença cênica, carisma e preparo físico para personagens de destaque. Foto: Divulgação
-
A consolidação veio alguns anos depois, quando assumiu o papel de Thad Castle na comédia “Blue Mountain State”. O personagem virou um dos mais populares de sua carreira e lhe rendeu um culto de fãs, além de um longa-metragem derivado da série. Foto: Divulgação
-
-
Em seguida, ele interpretou Raphael nos filmes live-action das “Tartarugas Ninja” (2014 e 2016), combinando atuação com captura de movimento, e participou da trilogia “Jogos Vorazes”, no papel de Gloss, o tributo do Distrito 1. Foto: - Divulgação
-
Em 2018, o ator voltou ao universo dos super-heróis como Hank Hall, o vigilante Hawk, na série “Titans”, da DC. Foto: Divulgação
-
O papel evidenciou novamente sua capacidade física e emocional para personagens intensos, abrindo caminho para o trabalho que redefiniria sua carreira: Jack Reacher, na série “Reacher”, do Prime Video, que estreou em 2022. Foto: Reprodução do Youtube Canal Prime Video Brasil
-
-
A combinação de presença física imponente, atuação precisa e carisma silencioso o levou ao topo das produções de ação da atualidade, consolidando-o como um dos principais protagonistas do gênero. Foto: Reprodução do Instagram @alanritchson
-
Apesar do foco nos papéis de ação, o ator também transita por comédia e drama, buscando explorar facetas variadas de sua atuação. Entre outros filmes de sua trajetória estão os recentes "Uma Vida de Esperança" (2024) e "Um Dia Fora de Controle" (2025). Foto: Divulgação
-
Paralelamente, investe em projetos como produtor, diretor e roteirista, mostrando interesse crescente pelo lado criativo e técnico da indústria. Foto: Divulgação/Universal Pictures
-
-
Alan Ritchson é casado desde a adolescência com Catherine “Cat” Ritchson, sua namorada do ensino médio, e juntos têm três filhos: Calem, Edan e Amory. Foto: Reprodução do Instagram @alanritchson