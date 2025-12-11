Famosos com nome ou sobrenome real muito diferente do artístico

Luisa Mell - A atriz e ativista paulista, defensora dos animais, nascida em 19/9/1978, se chama Marina Zatz de Camargo. Ela decidiu criar um nome artístico quando começou na televisão. Luisa é o nome de sua avó. E o Mell, uma brincadeira porque ela vendeu pão de mel na infância. Foto: Reprodução rede social - podcast “Vaca Cast”