Celebridades e TV
Jesse Eisenberg decide doar rim de forma altruísta: pra qualquer pessoa que precisar
-
O ator afirmou ainda que o procedimento é seguro e necessário. Além disso, nos Estados Unidos, cerca de 90 mil pessoas aguardam um transplante de rim, segundo dados oficiais. Foto: Reprodução de vídeo / jesseeisenbergunofficial
-
Não sei porquê. Fui picado pelo 'bichinho da doação de sangue' Vou fazer uma doação altruísta. Estou muito animado para isso", disse o ator. Foto: Reprodução de vídeo / jesseeisenbergunofficial
-
Conhecido por interpretar Mark Zuckerberg no filme "A Rede Social" (2010), ele criticou publicamente o CEO da Meta em uma entrevista em maio de 2025. Foto: divulgação/columbia pictures
-
"Eu acho que as coisas que esse cara têm feito são problemáticas — tirar a checagem de fatos e restrições de segurança", disse à Variety. Foto: reprodução/youtube
-
-
Segundo Eisenberg, as atitudes do bilionário fazem com que pessoas "ameaçadas" se sintam ainda mais ameaçadas. Foto: reprodução/youtube
-
O ator também revelou que evita acompanhar as novidades do Facebook e da Meta para que "não seja associado a alguém como Zuckerberg". Foto: reprodução
-
Questionado sobre uma possível sequência de "A Rede Social", Eisenberg disse que retornaria para o papel: "Eu faria qualquer trabalho. A voz do Rice Krispies [um cereal famoso nos Estados Unidos], ou em um filme. Ou em qualquer um que as pessoas estivessem dispostas a ter meu nome." Foto: reprodução
-
-
Por enquanto, não há nenhuma confirmação oficial sobre o desenvolvimento de uma continuação do filme. Foto: divulgação
-
"A Rede Social", dirigido por David Fincher e escrito por Aaron Sorkin, recebeu oito indicações ao Oscar, vencendo em três categorias: Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Montagem. Foto: divulgação
-
O longa teve um custo estimado de US$ 40 milhões e faturou cerca de US$ 225 milhões globalmente. "A Rede Social" está disponível na Netflix e no Prime Video. Foto: reprodução
-
-
Em 2025, Eisenberg recebeu sua segunda indicação ao Oscar por "A Verdadeira Dor", filme que dirigiu e escreveu. Conheça a trajetória do ator! Foto: divulgação
-
Eisenberg nasceu em 5 de outubro de 1983, em Queens, Nova York, mas cresceu em East Brunswick, Nova Jersey. Foto: flickr - Antonio García Rodríguez
-
Ele começou a atuar em peças de teatro quando ainda era criança e fez sua estreia como ator na televisão, especificamente na série "Caia na Real" (1999-2000). Foto: reprodução
-
-
No cinema, seu primeiro trabalho foi em 2002, no filme "Roger, O Conquistador", no qual interpreta o personagem Nick. Foto: reprodução
-
Eisenberg ganhou projeção com filmes como "A Vila" (2004) e "Férias Frustradas de Verão" (2009), mas foi com "Zumbilândia" (2009 - foto) que ele decolou de vez. Foto: reprodução
-
Na trama, ele interpreta Columbus, um nerd simpático tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico repleto de zumbis. Foto: divulgação/Columbia/TriStar
-
-
No entanto, o papel mais marcante de sua carreira veio em 2010, quando interpretou Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, no aclamado "A Rede Social". Foto: Divulgação
-
Pela atuação, Eisenberg conquistou sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator. Foto: divulgação
-
Alguns dos outros filmes em que Eisenberg atuou foram "Para Roma, com Amor" (2012), "Truque de Mestre" (2013) e "Batman v Superman: A Origem da Justiça" (2016), no qual interpreta o vilão Lex Luthor (foto). Foto: divulgação
-
-
Para além da atuação, Eisenberg é um escritor e dramaturgo talentoso. Ele escreveu e estreou várias peças de teatro, como "The Revisionist" e "Asuncion". Foto: wikimedia commons/ Harald Krichel
-
O ator tambÃ©m publicou uma coletÃ¢nea de histÃ³rias de humor intitulada "Bream Gives Me Hiccups". Foto: flickr - Raph_PH
-
Seu interesse pela escrita e pela direção também se reflete em seu trabalho no cinema. Em 2022, dirigiu e escreveu seu primeiro longa: "Quando Você Terminar de Salvar o Mundo", baseado em seu próprio podcast de áudio. Foto: divulgação
-
-
Na vida pessoal, Eisenberg é engajado em causas sociais, apoiando iniciativas voltadas para refugiados e direitos humanos. Desde 2017, ele é casado com a produtora Anna Strout, com quem tem um filho. Foto: divulgação