Da construção à fama global: a história da Estátua da Liberdade

Com a queda do Imperador Napoleão III, em 1871, revitalizou-se a ideia de um presente aos Estados Unidos. Bartholdi fez uma viagem aos Estados Unidos e encontrou o que ele julgava ser o local ideal para a futura estátua. Uma ilhota na baía de Nova Iorque, que logo foi chamada de Ilha da Liberdade. Foto: Flickr Christiano Santiago