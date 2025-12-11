Assine
Consumidor deve estar atento ao risco de fraude em máquinas caça-pelúcias

  • No dia 28 de agosto de 2024, por exemplo, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em locais ligados a empresas acusadas de prática criminosa contra o consumidor.
  • Na operação, foram alvo endereços na cidade do Rio de Janeiro, em municípios da Baixada Fluminense e também em Santa Catarina - neste último caso, com a ajuda das autoridades policiais do estado do sul do país.
  • A ação fez parte da Operação Mãos Leves 2, que apura a atuação de quadrilhas na exploração de máquinas de pelúcia falsificadas. Meses antes, a polícia tinha apreendido máquinas na primeira fase da Operação.
  • Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) examinaram as máquinas apreendidas e constataram haver adulteração nos equipamentos.
  • De acordo com a perícia, a programação das máquinas examinadas tinha sido feita de tal maneira que o jogador só conseguia capturar um boneco após um certo número de tentativas.
  • O exame descobriu que as máquinas possuíam uma espécie de contador de jogadas que regulava a intensidade da corrente elétrica.
  • O sistema tinha sido programado para que somente após uma certa quantidade de tentativas a máquina liberasse a potência necessária para a garra eletrônica agarrar um bicho de pelúcia. Antes disso, não havia pressão suficiente.
  • A investigação apontou, portanto, que as máquinas integram um esquema fraudulento para enganar os consumidores, que pensam depender apenas de sua habilidade para capturar os brinquedos.
  • “O sucesso do jogador, na verdade, está muito mais ligado à sorte de jogar no momento em que o contador permite a captura”, disse o delegado na época.
  • Na primeira fase da operação foram apreendidas não só as máquinas como uma imensa quantidade de bichos de pelúcia.
  • Além disso, foram apreendidos aparelhos de celular, computadores e documentos. Uma arma foi encontrada em um galpão.
  • Segundo a polícia, as máquinas apreendidas seriam destinadas a shoppings em diferentes bairros do Rio. Lugares que inspiram confiança.
  • De acordo com o delegado, as empresas envolvidas no esquema respondem por crime contra a economia popular, crime contra o consumidor, crime contra a propriedade imaterial, associação criminosa e contravenção de jogo de azar.
