Galeria
Consumidor deve estar atento ao risco de fraude em máquinas caça-pelúcias
No dia 28 de agosto de 2024, por exemplo, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em locais ligados a empresas acusadas de prática criminosa contra o consumidor. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Na operação, foram alvo endereços na cidade do Rio de Janeiro, em municípios da Baixada Fluminense e também em Santa Catarina - neste último caso, com a ajuda das autoridades policiais do estado do sul do país. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
A ação fez parte da Operação Mãos Leves 2, que apura a atuação de quadrilhas na exploração de máquinas de pelúcia falsificadas. Meses antes, a polícia tinha apreendido máquinas na primeira fase da Operação. Foto: Freepik
Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) examinaram as máquinas apreendidas e constataram haver adulteração nos equipamentos. Foto: Freepik
De acordo com a perícia, a programação das máquinas examinadas tinha sido feita de tal maneira que o jogador só conseguia capturar um boneco após um certo número de tentativas. Foto: Freepik
O exame descobriu que as máquinas possuíam uma espécie de contador de jogadas que regulava a intensidade da corrente elétrica. Foto: Reprodução TV Globo
O sistema tinha sido programado para que somente após uma certa quantidade de tentativas a máquina liberasse a potência necessária para a garra eletrônica agarrar um bicho de pelúcia. Antes disso, não havia pressão suficiente. Foto: FREEPIK
A investigação apontou, portanto, que as máquinas integram um esquema fraudulento para enganar os consumidores, que pensam depender apenas de sua habilidade para capturar os brinquedos. Foto: Pixabay
“O sucesso do jogador, na verdade, está muito mais ligado à sorte de jogar no momento em que o contador permite a captura”, disse o delegado na época. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Na primeira fase da operação foram apreendidas não só as máquinas como uma imensa quantidade de bichos de pelúcia. Foto: Reprodução TV Globo
Além disso, foram apreendidos aparelhos de celular, computadores e documentos. Uma arma foi encontrada em um galpão. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Segundo a polícia, as máquinas apreendidas seriam destinadas a shoppings em diferentes bairros do Rio. Lugares que inspiram confiança. Foto: Reprodução TV Globo
De acordo com o delegado, as empresas envolvidas no esquema respondem por crime contra a economia popular, crime contra o consumidor, crime contra a propriedade imaterial, associação criminosa e contravenção de jogo de azar. Foto: Freepik
