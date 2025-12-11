Peculiaridades horripilantes sobre os crocodilos; sabia de todas?

Assine
  • Esses répteis surgiram há cerca de 200 milhões de anos. Viviam já no tempo dos dinossauros e sobreviveram a grandes extinções. O ancestral mais próximo dos crocodilos seria os arcossauros, parentes também das aves. Por isso, são considerados fósseis vivos.
  • Os crocodilos ficam de boca aberta para regular a temperatura do corpo, pois não suam. Essa posição também os ajuda a assustar possíveis ameaças.
  • Esses répteis possuem cerca de 60 a 70 dentes afiados, que são constantemente renovados ao longo da vida. Esses dentes são perfeitos para agarrar e segurar a presa.
  • A cauda é forte e musculosa, usada para nadar com grande velocidade. Serve também como arma para golpear inimigos.
  • Os crocodilos podem viver entre 70 e 100 anos em média. Alguns exemplares em cativeiro chegam a ultrapassar essa idade.
  • Eles são os maiores répteis do mundo hoje, com algumas espécies medindo mais de 6 metros. O crocodilo-de-água-salgada é o maior de todos.
  • Os crocodilos engolem pedras, chamadas gastrolitos, para ajudar na digestão e equilibrar o corpo ao nadar. Isso é comum entre os maiores exemplares.
  • A mordida do crocodilo Ã© considerada a mais forte do reino animal, capaz de esmagar ossos. A forÃ§a pode superar 3.500 libras por polegada quadrada.
  • Os crocodilos botam ovos. Eles são répteis ovíparos e fazem ninhos na areia ou em vegetação perto da água, onde depositam de 20 a 80 ovos, dependendo da espécie. A fêmea costuma proteger o ninho até os filhotes nascerem.
  • Os maiores números de ataques ocorrem no sudeste da Ásia e norte da Austrália. Regiões de rios e manguezais concentram os casos.
  • Um exemplo famoso foi o ataque fatal a um pescador em 2017 na ilha de Bornéu. Ele foi surpreendido enquanto lavava as mãos no rio.
  • Em 2005, uma inundaÃ§Ã£o no sudoeste da EtiÃ³pia resultou na morte de 134 mortes. No entanto, 19 delas nÃ£o foram causadas pela enchente, e sim pelos crocodilos que devoraram as vÃ­timas.
  • Crocodilos vivem na África, Ásia, Austrália e Américas Central e do Sul. Habitam rios, pântanos e estuários.
  • Os crocodilos têm excelente visão, especialmente à noite, graças a uma camada reflexiva nos olhos chamada tapetum lucidum.
  • Seus olhos ficam no topo da cabeça, permitindo observar enquanto permanecem quase submersos.
  • Diferem dos jacarÃ©s porque tÃªm focinho mais estreito e em forma de V. AlÃ©m disso, nos crocodilos, os dentes da mandÃ­bula inferior ficam visÃ­veis mesmo com a boca fechada, o que nÃ£o ocorre nos jacarÃ©s.
  • Os crocodilos também têm mais uma diferença: preferem águas salobras, enquanto jacarés gostam de água doce, como aparece na foto.
