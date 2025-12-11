Assine
Bella Ramsey: conheça a trajetória da jovem protagonista de ‘Last of Us’

RF
Redação Flipar
  • Isabella May Ramsey nasceu em 25 de setembro de 2003 na cidade de Nottingham, na Inglaterra.
  • Seu talento ganhou evidência quando ela conquistou seu primeiro grande papel aos 13 anos, interpretando Lyanna Mormont na série “Game of Thrones”.
  • Ela apareceu a partir da sexta temporada e a personagem ganhou notoriedade imediata pela postura firme e pela liderança precoce, permanecendo nas temporadas seguintes.
  • Em 2017, ela assumiu o protagonismo da série infantil “The Worst Witch”, inspirada nos contos da autora britânica Jill Murphy, dando vida à desastrada e carismática Mildred Hubble.
  • A produção demonstrou sua capacidade de navegar entre gêneros distintos, rendendo a ela prêmio de melhor performance jovem no British Academy Children’s Awards.
  • Nos anos seguintes, continuou transitando entre diferentes formatos, incluindo trabalhos de voz, curtas-metragens e participações em produções britânicas que ajudaram a consolidar sua maturidade artística.
  • Em 2018, Bella Ramsey deu voz à protagonista da animação “Hilda”, produção original da Netflix que rapidamente se tornou um sucesso de público e crítica.
  • O trabalho rendeu à atriz, ao lado de Luke Pearson, Kurt Mueller e Stephanie Simpson, o BAFTA, premiação mais importante do cinema britânico, de Melhor Programa Infantil em 2019.
  • A série também marcou sua estreia musical, com o lançamento da faixa “The Life of Hilda” em novembro de 2020. Ramsey retornou ao papel no especial de 80 minutos “Hilda e o Rei da Montanha”, disponibilizado em dezembro de 2021.
  • No cinema, ela também integrou o elenco de produções como “Catherine Called Birdy” (2022), em que interpretou a protagonista dirigida por Lena Dunham, e “Judy: Muito Além do Arco-Íris” (2019), ao lado de Renée Zellweger.
  • Em fevereiro de 2021, ela foi confirmada como a intérprete de Ellie na série “The Last of Us”, adaptação do jogo de mesmo nome e um dos projetos mais aguardados da HBO.
  • Ramsey é protagonista da série ao lado de Pedro Pascal, que vive o personagem Joel. A série teve duas temporadas até o momento (2023 e 2025).
  • A produção estreou em janeiro de 2023 e recebeu elogios generalizados, sendo apontada como uma das adaptações mais bem-sucedidas já feitas para a televisão.
  • No mesmo ano, Ramsey também integrou o curta-metragem de terror “Requiem”, atuando ao lado de Safia Oakley-Green.
  • Em março de 2025, ela revelou que recebeu o diagnóstico de autismo durante as gravações da primeira temporada da série da HBO.
  • Em entrevista à versão britânica da “Vogue”, a atriz contou que o processo foi marcado por autoconhecimento e alívio, ajudando-a a compreender melhor aspectos de sua vida e de seu trabalho.
  • "Eu já havia falado sobre neurodivergência antes, mas por algum motivo nunca quis dar um nome a isso. Quando finalmente obtive o diagnóstico, senti que muitas peças do quebra-cabeça se encaixaram", declarou. Foto: Reprodução do Instagram @bellaramseydaily
