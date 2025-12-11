Celebridades e TV
Reconhecida com prêmio internacional, Mônica Carvalho vive fase gloriosa
O reconhecimento ocorreu por sua atuação no longa-metragem brasileiro “Estranhos na Noite”, com direção de Walther Neto. Além do papel principal, a artista assinou o roteiro e a coprodução de uma das histórias que compõem a narrativa do filme. Foto: Divulgação
Emocionada, a atriz celebrou a conquista, e ressaltou a honra de representar o Brasil e o cinema nacional. O prêmio soma-se a uma fase de grande sucesso, que inclui a participação no premiado filme “Licença para Enlouquecer” e a preparação para “Deixa-me Viver”. Foto: Divulgação
A produção conta com coprodução da Yva Filmes, empresa de Mônica Carvalho, em parceria com a PRH9, do Grupo Bandeirantes, e a WN Filmes, e destaca o poder da produção audiovisual brasileira no cenário europeu. Foto: reprodução do Instagram @monicacarvalhooficial
Assim, Mônica mantém o firme propósito de desenvolver projetos que valorizem o protagonismo feminino e criem narrativas emocionais e plurais. Foto: reprodução do Instagram @monicacarvalhooficial
Esses projetos e prêmios consolidam o melhor momento da atriz, cujo nome de batismo é Mônica Rodrigues Carvalho, nascida em 28 de março de 1971, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que iniciou sua carreira artística como modelo. Foto: reprodução do Instagram @monicacarvalhooficial
Em 1993, participou da abertura da segunda versão da novela “Mulheres de Areia” e integrou o elenco de “Confissões de Adolescente”, na TV Cultura. Foto: reprodução do Instagram @monicacarvalhooficial
Posteriormente, ingressou na oficina de atores da TV Globo e fez participação na novela “Quatro por Quatro”. Foto: reprodução do Instagram @monicacarvalhooficial
Em seguida, integrou produções da emissora como “História de Amor”, “A Indomada”, “Por Amor”, “Malhação”, “Corpo Dourado” e “Você Decide”. Foto: Divulgação
Em 2001, se destacou como Maria do Socorro, a Socorrinho, na novela “Porto dos Milagres”, e atuou em “Chocolate com Pimenta”, exibida em 2003. Depois, saiu da emissora. Foto: Divulgação
Na Record, participou das novelas “Cidadão Brasileiro” e “Caminhos do Coração”. No SBT, interpretou a vilã Nara na novela “Uma Rosa com Amor”. Foto: Divulgação
Em 2011, retornou à TV Globo para integrar o elenco de “Fina Estampa”, como a personagem Glória Monteiro, e fez participação especial em “Tempo de Amar”, em 2017. Foto: Divulgação
Em produções mais recentes, atuou nas produções bíblicas “Jezabel”, em 2019, e “Gênesis”, em 2021, pela Record. Foto: Reprodução Instagram /@monicacarvalhoofical
Em 2023, participou da sétima temporada do reality “No Limite: Amazônia”. Foto: Divulgação
No teatro, integrou montagens como “O Ateneu”, “A Morte do Beijo”, “Pocahontas” e “A Máscara do Beijo”. Foto: reprodução do Instagram @monicacarvalhooficial
Mônica possui uma longa trajetória na Sapucaí, onde desfila desde 1991 e já atuou em diferentes posições, como destaque, passista e até mesmo com o uniforme da diretoria. Foto: Reprodução Youtube
Mônica é mãe de duas filhas: Yaclara, nascida em 2004, fruto de relacionamento com Armindo Júnior, e Valentina, nascida em 2016, do casamento com Alaor Paris, com quem é casada desde 2009. Foto: Reprodução Instagram /@monicacarvalhoofical
