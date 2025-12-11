Assine
Humberto Carrão abre processo contra Petrópolis por taxa municipal

RF
Redação Flipar
    Carrão, afinal, afirma que já paga anualmente o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e considera a nova cobrança indevida. Segundo o processo, a propriedade não dispõe de características que a classifiquem como urbana, como pavimentação, iluminação pública e outros. Foto: Reprodução Instagram /@humbertocarrao
    A defesa também aponta que o local fica a mais de 50 quilômetros do centro urbano, reforçando o enquadramento como área rural. O caso tramita na 4ª Vara Cível de Petrópolis, e o município ainda não se manifestou oficialmente sobre a ação. Foto: Reprodução Instagram /@humbertocarrao
    Carrão, aliás, comemorou 34 anos no dia 28 de agosto de 2025, logo quando vivia momento especial na carreira com um personagem que entrou numa fase de grande destaque na reta final da novela "Vale Tudo". Saibamos mais sobre este talentoso ator. Foto: Reprodução Instagram /@memoria_teledramaturgica
    Humberto Carrão nasceu no Rio de Janeiro, e iniciou a carreira ainda criança na série "Bambuluá" (2000). Em 2002, participou do programa "Alô, Vídeo Escola", do Canal Futura, sobre pré-adolescência. Em 2004, interpretou Diogo na 11ª temporada de "Malhação", a mais bem-sucedida do seriado. Foto: Reprodução Instagram /@memoria_teledramaturgica
    Em 2005, atuou como Pablito em "Bang Bang" e participou de um episódio de "Carga Pesada". Em 2009, retornou à série "Malhação" como o vilão Caio Lemgruber, que se tornou protagonista devido à popularidade do personagem e do casal formado com Bianca Bin. Foto: Reprodução Instagram /@memoria_teledramaturgica
    Inclusive, Carrão e Bianca Bin começaram a namorar na época das gravações da novela e o relacionamento durou dez meses. No remake de "Ti Ti Ti" (2010), interpretou Luti, filho de Ariclenes (Murilo Benício) e Suzana (Malu Mader). Foto: Divulgação
    Na dÃ©cada de 2010, formou um casal fictÃ­cio muito querido pelo pÃºblico ao lado de Isabelle Drummond. Eles atuaram juntos em "Cheias de Charme" (2012), "Sangue Bom" (2013) e "GeraÃ§Ã£o Brasil" (2014). Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Durante as gravações de "Cheias de Charme" (2012), conheceu a atriz Chandelly Braz, com quem manteve um relacionamento até 2022. Os dois atuaram juntos em “Geração Brasil” também. Foto: Reprodução Instagram /@humbertocarrao
    Em 2015, Carrão estreou como diretor, roteirista e produtor com o curta-metragem premiado "À Festa. À Guerra", vencedor de oito prêmios em 18 festivais. No ano seguinte, dirigiu outro curta premiado, "Regeneração". Foto: Reprodução Instagram /@humbertocarrao
    Em 2016, estreou no horário nobre como o mulherengo Tiago em "A Lei do Amor" e formou parte de um triângulo amoroso com Isabella Santoni e Alice Wegmann. Foto: Reprodução Instagram /@memoria_teledramaturgica
    Entre 2019 e 2021, interpretou Sandro em "Amor de Mãe", personagem que foi vendido ainda bebê pela mãe, Vitória (Taís Araújo), e criado por uma traficante de bebês, Kátia (Vera Holtz). Nos últimos anos, expandiu a carreira para streaming. Foto: Reprodução Instagram /@humbertocarrao
    Em 2022, participou da série "Rota 66 - A Polícia que Mata" como o jornalista Caco, e da novela "Todas as Flores". Em 2024, retornou à TV Globo com o reboot de "Renascer", como o protagonista José Inocêncio na primeira fase, formando par romântico com Duda Santos. Foto: Reprodução Instagram /@memoria_teledramaturgica
    Carrão também construiu carreira sólida no cinema brasileiro. Atuou em filmes como "Aquarius" (2016), "O Animal Cordial" (2017), "Paraíso Perdido" (2018), "Marighella" (2021), "Dona Lurdes - O Filme" (2024), “Ainda Estou Aqui” (2024) e "Pasárgada" (2025). Foto: Reprodução Instagram /@humbertocarrao
    Em "Ainda Estou Aqui" (2024), dirigido por Walter Salles, interpretou Félix, jornalista e amigo da família Paiva, com papel crucial na busca por respostas e justiça após o desaparecimento de Rubens Paiva durante a ditadura militar brasileira. Foto: Reprodução Instagram /@humbertocarrao
    O filme ganhou o Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama e recebeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: Reprodução Instagram /@theacademy
    Ainda em 2025, fez sucesso como Afonso Roitman, filho de Odete, personagem principal do remake de "Vale Tudo". O ator quase precisou ficar careca durante as gravações, sabia dessa? Foto: reprodução de vídeo redes sociais
    Além de ator, Humberto Carrão é músico e foi baterista da banda "Olegários", formada por ele, Helder Agostini e Felipe Basílio. Foto: Reprodução Instagram /@humbertocarrao
