Jackie Chan segue ativo oito anos após “Kung Fu Yoga”
O longa foi lançado em 2017 e, oito anos depois, o astro segue em atividade intensa no cinema. Chan participou em 2025 de duas produções; "Karatê Kid: Lendas" e "The Shadow’s Edge", ainda inédito no Brasil. Foto: Reprodução
Além disso, a Paramount confirmou a sequência "A Hora do Rush 4", que reunirá novamente Jackie Chan e Chris Tucker. O ator afirmou que o roteiro está em desenvolvimento e demonstrou entusiasmo com o retorno da franquia. Foto: Divulgação
Jackie Chan retornou aos cinemas, afinal, em "Karatê Kid: Lendas", reacendendo seu legado nas artes marciais e no cinema de ação. Ele mostra vitalidade e carisma, retomando o papel do mestre Sr. Han, que marcou uma geração. Foto: Divulgação
Ator, filho de refugiados e ícone mundial do cinema de ação, Jackie Chan tem uma vida mais conturbada do que muitos poderiam imaginar. Veja sua trajetória com o Flipar. Foto: Reprodução/Instagram
Chan Kong-sang nasceu em 7 de abril de 1954, em Hong Kong. Seus pais eram muito pobres e ele quase foi vendido para um casal rico da Inglaterra quando bebê, mas a família conseguiu se reestruturar. Ainda criança, Jackie foi para a China Drama Academy, uma escola de ópera de Pequim. Foto: Reprodução do site hildhoodbiography.com/pt
Lá, ele passou anos em treinamento intensivo em canto, atuação, dança, acrobacias e, especialmente, artes marciais — algo que moldaria completamente sua futura carreira. Nos anos 1970, Jackie Chan começou a trabalhar como dublê em filmes do astro Bruce Lee, entre eles "Operação Dragão", de 1973. Foto: Reprodução/Instagram
Nos anos seguintes, Jackie Chan começou a ganhar notoriedade por suas próprias atuações, especialmente quando adotou uma abordagem mais cômica e criativa para as cenas de ação. Seu primeiros grandes sucessos foram "Punhos de Serpente" (1978) e "O Mestre Invencível" (1978). Foto: Georges Biard - Wikimédia Commons
Nos anos 1980 e 1990, Jackie Chan se consolidou como superestrela com filmes como "Projeto China" (1983), "Police Story: A Guerra das Drogas" (1985) e "Quem Sou Eu?" (1998). Jackie Chan ficou marcado por escolher fazer suas próprias cenas de ação - muitas vezes sem dublê. Foto: Reprodução
Seus filmes ficaram famosos por mostrarem erros de gravação e seus acidentes durante os créditos. Uma marca registrada! Em 1998, ao lado de Chris Tucker deu início à franquia de sucesso "A Hora do Rush", que ainda ganharia mais duas sequências. Foto: reprodução
O filme acabou levando Jackie Chan a uma nova geração de fãs no Ocidente. Com isso, vieram outros filmes como "O Terno de Dois Bilhões de Dólares" (2002), "Bater ou Correr em Londres" (2003) e "Volta ao Mundo em 80 Dias" (2004). Foto: Reprodução
Em 2010, Jackie Chan interpretou o Mestre Han em um remake do clássico "Karate Kid". Jackie Chan também dublou o Mestre Monkey na bem-sucedida franquia de animação "Kung Fu Panda". Foto: Divulgação/Sony Columbia
O ator e lutador é tão popular que já ganhou até uma animação em que ele é personagem: "As Aventuras de Jackie Chan", que foi ao ar de 2000 a 2005. Jackie Chan também é cantor - lançou mais de 10 álbuns e já gravou em mandarim, cantonês, japonês e inglês. Foto: Reprodução
Ele é um defensor de causas sociais e filantrópicas, especialmente ligadas à educação, saúde infantil e preservação do meio ambiente. Em 1988, fundou a "Jackie Chan Charitable Foundation". Em 2004, ele foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da Unicef. Foto: reprodução/instagram
Chan é também um dos poucos artistas asiáticos a receber um Oscar honorário, concedido em 2016, em reconhecimento à sua carreira impressionante e duradoura, que ajudou a popularizar o cinema de ação asiático pelo mundo. Foto: reprodução/instagram
Fora das telas, Jackie Chan casou-se com a atriz taiwanesa Lin Feng-jiao em 1982, após um relacionamento secreto. Eles têm um filho, Jaycee Chan, naacido em 3/12/1982, que também é ator. Foto: arquivo pessoal reprodução
Jaycee Chan enfrentou vários problemas públicos. Em 2014, foi preso em Pequim por abrigar usuários de drogas e por possuir mais de 100 gramas de maconha em seu apartamento. Passou 6 meses na cadeia e pediu desculpas. Foto: reprodução instagram jaycee_Chan
O escândalo abalou Jackie Chan, que é embaixador antidrogas na China, e o ator declarou estar "envergonhado" e que não ajudaria o filho a sair da cadeia. Jaycee teve dificuldades para retomar a carreira após a prisão, enfrentando boicotes e críticas. Foto: reprodução instagraM