Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cité de Carcassonne: cidade recria em detalhes a Idade Média e atrai atenção dos turistas

RF
Redação Flipar
  • A fortificação é Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos conjuntos medievais mais bem preservados da Europa.
    A fortificação é Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos conjuntos medievais mais bem preservados da Europa. Foto: Dedyukhina wikimedia commons
  • Com origens romanas, a cidadela foi reforçada ao longo da Idade Média e desempenhou papel importante nas Cruzadas.
    Com origens romanas, a cidadela foi reforçada ao longo da Idade Média e desempenhou papel importante nas Cruzadas. Foto: Tanya Dedyukhina wikimedia commons
  • As muralhas duplas, com mais de 50 torres, cercam ruelas estreitas, casas de pedra e construções históricas intactas.
    As muralhas duplas, com mais de 50 torres, cercam ruelas estreitas, casas de pedra e construções históricas intactas. Foto: holadeejay for Panor… wikimedia commons
  • O Château Comtal, dentro da cidade murada, é um castelo do século XII aberto à visitação, com vista privilegiada das muralhas.
    O Château Comtal, dentro da cidade murada, é um castelo do século XII aberto à visitação, com vista privilegiada das muralhas. Foto: Crackzv8 wikimedia commons
  • A Basílica de Saint-Nazaire impressiona com seus vitrais coloridos e mistura de estilos românico e gótico.
    A Basílica de Saint-Nazaire impressiona com seus vitrais coloridos e mistura de estilos românico e gótico. Foto: Jean-Pol GRANDMONT wikimedia commons
  • Carcassonne também é conhecida por seu papel na história dos cátaros, grupo considerado herético e perseguido no século XIII.
    Carcassonne também é conhecida por seu papel na história dos cátaros, grupo considerado herético e perseguido no século XIII. Foto: Joan Vilafranca wikimedia commons
  • Durante o verão, há espetáculos noturnos com luz e som que recriam episódios da história medieval da cidade. Por dentro, lojas também entram no ritmo.
    Durante o verão, há espetáculos noturnos com luz e som que recriam episódios da história medieval da cidade. Por dentro, lojas também entram no ritmo. Foto: Joe Mabel wikimedia commons
  • O acesso à Cité é gratuito, embora museus e castelo tenham entradas pagas; muitos visitantes passeiam pelas muralhas.
    O acesso à Cité é gratuito, embora museus e castelo tenham entradas pagas; muitos visitantes passeiam pelas muralhas. Foto: Tanya Dedyukhina wikimedia commons
  • A cidade moderna de Carcassonne fica fora das muralhas, sendo ligada à parte antiga por uma ponte charmosa sobre o rio Aude.
    A cidade moderna de Carcassonne fica fora das muralhas, sendo ligada à parte antiga por uma ponte charmosa sobre o rio Aude. Foto: Imagem de selma B por Pixabay
  • A gastronomia local inclui o famoso cassoulet, prato à base de feijão branco, carnes e linguiça típico da região.
    A gastronomia local inclui o famoso cassoulet, prato à base de feijão branco, carnes e linguiça típico da região. Foto: BrokenSphere wikimedia commons
  • Loja de artesanato, restaurantes temáticos e lojas de doces medievais ocupam as casas de pedra do interior das muralhas.
    Loja de artesanato, restaurantes temáticos e lojas de doces medievais ocupam as casas de pedra do interior das muralhas. Foto: Joe Mabel wikimedia commons
  • O clima é agradável na primavera e no outono, épocas ideais para visitar sem o excesso de turistas do verão.
    O clima é agradável na primavera e no outono, épocas ideais para visitar sem o excesso de turistas do verão. Foto: Imagem de Chbec por Pixabay
  • Carcassonne aparece com frequência em filmes, livros e jogos por sua estética que remete a contos de fadas e cavalaria.
    Carcassonne aparece com frequência em filmes, livros e jogos por sua estética que remete a contos de fadas e cavalaria. Foto: Imagem de Julia Casado por Pixabay
  • O entorno da cidade possui vinhedos, colinas e pequenas vilas, ideais para quem quer explorar a região com calma.
    O entorno da cidade possui vinhedos, colinas e pequenas vilas, ideais para quem quer explorar a região com calma. Foto: Imagem de michel mi por Pixabay
  • Durante o Festival de Carcassonne, artistas do mundo todo se apresentam na cidadela e no anfiteatro da cidade baixa.
    Durante o Festival de Carcassonne, artistas do mundo todo se apresentam na cidadela e no anfiteatro da cidade baixa. Foto: Imagem de michel mi por Pixabay
  • A iluminaÃ§Ã£o noturna realÃ§a as muralhas e proporciona uma visÃ£o mÃ¡gica da fortaleza e dos castelos na paisagem.
    A iluminaÃ§Ã£o noturna realÃ§a as muralhas e proporciona uma visÃ£o mÃ¡gica da fortaleza e dos castelos na paisagem. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
  • A Cité de Carcassonne transporta o visitante a um passado épico, unindo beleza arquitetônica e memória histórica viva.
    A Cité de Carcassonne transporta o visitante a um passado épico, unindo beleza arquitetônica e memória histórica viva. Foto: Imagem de Goeppert por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay