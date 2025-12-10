Galeria
Com resistência singular, conheça cactos que surpreendem pelo formato
Cactaceae é uma família botânica de arbustos, árvores, ervas, lianas e subarbustos representada pelos cactos ou catos. Neste sentido, apresentam aproximadamente 142 gêneros e 1793 espécies aceitas. Foto: Reprodução Facebook
Os ramos longos, geralmente suculentos e alguns até comestíveis, produzem folhas fotossintéticas. Já os caules curtos produzem folhas modificadas em espinhos ou conjunto deles; estípulas ausentes e fruto tipo baga. Foto: Flickr caffeinatedjedi
Os cactos são frequentemente usados como plantas ornamentais e alguns na agricultura. Plantas pouco usuais, adaptadas a ambientes extremamente quentes ou áridos, apresentando ampla variação anatômica e capacidade fisiológica de conservar água. Foto: =Reprodução Youtube
Como os cactos possuem diversos tamanhos, é fácil encaixá-los na decoração de qualquer ambiente. Seja em vasinhos, na mesa de centro da sala, no criado-mudo do quarto ou em jardins e numa varanda. Foto: pixabay/milivigerova
Desta forma, elas apresentam espécies raras. Dentre elas, está o cacto monstro (Cereus peruvianus monstruosus), que é nativo da América do Sul. Ele é versátil, visto que pode chegar a 9 m de altura, porém, quando cultivado em vaso, costuma crescer apenas até 1 m. Foto: Reprodução Youtube
O cacto monstro é tolerante à seca, aprecia sol pleno e clima quente, mas também pode ser cultivado à meia-sombra. Essa planta tem várias formas, as quais podem ser causadas por mutações, intencionais ou não. Foto: Reprodução Youtube
As alterações na sua genética fazem sua anatomia ser diferente. Isso porque suas folhas podem ser espiraladas, ter forma de leque, uma formação aleatória ou ser imponente e grande. Foto: Reprodução Youtube
O cacto monstro apresenta uma cor verde-clara e hastes grossas, que podem crescer de maneira desordenada. Suas hastes podem ser tanto eretas quanto pendentes, dependendo da idade e do ambiente. Foto: Reprodução Facebook
Com braços contorcidos e espinhos irregulares, o cacto monstro tem um visual único, sendo uma obra-prima da natureza. Ele pode florescer, embora não seja comum. As flores são brancas, com uma forma de funil e abrem-se à noite. Elas podem ser muito perfumadas, atraindo polinizadores noturnos. Foto: Flickr dumblady
O cacto cristal, por sua vez, é conhecido por suas folhas translúcidas que lembram verdadeiros cristais, que são utilizados para práticas espirituais, terapias holísticas ou decoração. Esta planta é uma verdadeira joia, com extrema elegância e formato original. Foto: Flickr spauldi1
As espécies de Opuntia têm cerdas finas e farpadas chamadas glochids. Eles se desprendem facilmente e podem se soltar na caixa durante o transporte dessas plantas. Foto: Flickr Angelika Parker
As almofadas apresentam espinhos brancos brilhantes que captam perfeitamente o sol. Esta variedade atinge cerca de 6,0 "de altura, mas se espalha por vários metros. Foto: Flickr Mike Keeling
A Opuntia 'Crystal Tide': possuem flores quase brancas, que nascem desses cactos de baixo crescimento. Uma cor rara para a pera espinhosa. Delicadas pétalas brancas revelam estames vermelhos brilhantes e marcantes. Foto: Flickr Derrill Pope
O cacto Gymnocalycium mihanovichii (coral) é uma espécie nativo da América do Sul, conhecido por sua aparência única e exótica. Ele pertence à família Cactaceae e é amplamente cultivado como planta ornamental devido às suas formas variadas e coloridas. Foto: Reprodução Facebook
Suas características mais distintivas incluem um corpo globular ou cilíndrico, geralmente verde ou azulado, e muitas vezes marcado com padrões fascinantes. Além disso, produz belas flores que podem variar em cor, incluindo tons de rosa, vermelho e branco. Foto: Reprodução Facebook
Além de sua beleza ornamental, o Gymnocalycium mihanovichii é uma planta de fácil manutenção, ideal para jardineiros iniciantes. Ele pode ser cultivado tanto em ambientes internos quanto externos, proporcionando um toque de exotismo e beleza a qualquer espaço. Foto: Reprodução Facebook
O Gymnocalycium mihanovichii é apreciado por sua facilidade de cultivo. Essa espécie é bastante resistente e tolerante a condições adversas, como falta de água e temperaturas extremas. No entanto, é importante fornecer a ele um ambiente bem drenado e evitar o excesso de umidade. Foto: Reprodução Facebook
Uma rara e incrível variedade de cacto é o Mammillaria elongata. Ele se assemelha muito a um cérebro. Seus espinhos podem ter várias cores, desde brancos a marrons, enquanto suas flores são esbranquiçadas. Foto: Flickr Flávio Cruvinel Brandão
A grande maioria possui ciclo de vida perene e, dependendo da espécie, pode variar de 5 a 200 anos. Os cactos adultos podem ficar a pleno sol, porém na época da floração, deve-se evitar a exposição ao calor. Foto: Flickr Randi Ang
Mammillaria elongata ‘Cristata’, recebeu o apelido de cacto cérebro’ graças à mutação ou dano ao seu centro de crescimento. A forma com crista tem caules que crescem em um aglomerado retorcido. Algo bem semelhante a vermes ou ao cérebro humano. Foto: Flickr Dylan Kuhn
Os cactos cérebros não são resistentes ao frio. Eles precisarão estar dentro de casa para o inverno e não podem lidar nem com geadas leves. Traga-os para dentro de casa no início do outono. Foto: Flickr Eduardo André Ramos
A espécie é conhecida por seus caules cilíndricos e longos (quando em sua condição genética normal) que crescem em tufos densos. As plantas maduras podem atingir até 30 cm de altura e 7,5 cm de diâmetro. As flores são pequenas e, geralmente, aparecem na primavera e são de cor branca ou amarela. Foto: Flickr Gary Heppell
Com suas listras contrastantes, o cacto zebra tem um toque exótico e é originário do continente africano, principalmente das regiões áridas da África do Sul. Foto: Reprodução Youtube
Durante o inverno, ele entra em um estado de dormência parcial, quando as regas podem ser reduzidas. A adubação deve ser feita apenas na estação de crescimento, entre primavera e verão. Foto: =- Reprodução Youtube
Na natureza, a planta-zebra é normalmente encontrada em regiões arenosas de vegetação arbustiva. Curiosamente, a ponta de suas folhas pode ficar vermelha se for submetida a condições adversas (especialmente longas horas sob o sol). Foto: = Reprodução Youtube
É uma planta resistente que tolera a falta de água e pode crescer em ambientes com pouca luz, tornando-a uma ótima escolha para escritórios e ambientes internos. É importante, no entanto, evitar expor a planta à luz solar direta por longos períodos, pois isso pode queimar as folhas. Foto: =Reprodução Youtube
O Cacto Orbea, que é nativo da África do Sul, tem o ciclo de vida perene e é conhecido também como flor estrela ou cacto estrela-do-mar. Deve ser cuidado sob pleno sol ou meia sombra, em solo arenoso, drenado e enriquecido com matéria orgânica e irrigado abundantemente, mas não constantemente. Foto: Flickr Ronnie Yeo
A Orbea Variegata é uma planta ramificada com hastes eretas ou derrubadas que crescem até 25 cm de comprimento. Os caules são dentados com coloração verde-acinzentado, tons de vermelho podem surgir quando exposta ao sol pleno. Foto: Flickr Ryan Mallady
As flores são em forma de estrela, esbranquiçadas ou amarelas, com machas fortes de marrom que surgem no final do verão ou outono. É recomendado cultivar em umidade baixa ou média, com sol ameno pela manhã. Esta planta esférica também é conhecida como "cacto bola de neve", sendo rara, de forma única. Foto: Flickr Arthur Chapman