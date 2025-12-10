Galeria
Órgão da OMS identifica potencial cancerígeno em herbicida usado em lavouras no Brasil
A reclassificação foi feita pela Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (IARC), órgão da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Trata-se da atrazina, usada em diversas culturas como abacaxi, cevada, milho, soja e cana-de-açúcar. Foto: Reprodução
O composto permaneceu por décadas sem classificação definida quanto ao risco de provocar tumores por falta de evidências conclusivas. Foto: Eric Brehm/Unsplash
A nova avaliação substitui a classificação anterior de 1998, quando não havia provas suficientes de que o herbicida pudesse causar câncer. Foto: Reproduc?a?o/GloboNews
A pesquisa foi fruto do trabalho de 22 pesquisadores internacionais, entre eles a brasileira Cassiana Montagner, da Unicamp. Foto: Reprodução/EPTV
A mudança de categoria significa que qualquer grau de exposição passa a ser considerado arriscado. Foto: Th G/Pixabay
Segundo Montagner, substâncias colocadas no grupo 2A não admitem níveis seguros de contato, o que implica a necessidade de rever práticas agrícolas e rotinas de manuseio. Foto: Etienne Girardet/Unsplash
Especialistas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) reforçam que, diante das incertezas e das associações observadas, restringir ou banir a substância é a medida mais prudente. Foto: Chris Ensminger/Unsplash
Outros órgãos como Anvisa e Ibama, por sua vez, afirmam que mudanças só podem ocorrer após um processo formal de reanálise, que ainda não foi iniciado. Foto: Divulgação
A IARC realiza anualmente essa avaliação de potencial cancerígeno de substâncias, seguindo um procedimento sigiloso para garantir a isenção de influências corporativas. Foto: Spencer Scott Pugh/Unsplash
Os especialistas são organizados em quatro grupos que analisam a exposição humana, a capacidade de provocar câncer em humanos e animais, e os mecanismos moleculares envolvidos. Foto: Chokniti Khongchum/Pixabay
"Não é uma evidência catastrófica, que daí justificaria classificá-lo como classe 1. Mas, no caso do grupo 2A, seria assim: 'É carcinogênico, temos todas as evidências para a carcinogenicidade", explicou a pesquisadora brasileira. Foto: Darko Stojanovic por Pixabay
Segundo ela, "ações precisam ser tomadas para diminuir a exposição humana a esse composto". Foto: Reprodução/EPTV
Resíduos do composto são persistentes, contaminam o solo, escoam para rios e chegam ao consumo humano por meio do ar, da água potável e de alimentos — o tratamento de água atual não é eficaz na sua remoção. Foto: Zoshua Colah/Unsplash
"A gente tem todos esses dados que mostram que nós, seres humanos, não só os agricultores, estamos expostos”, pontua Cassiana. Foto: Divulgação
Embora a reclassificação da IARC não tenha poder regulatório direto, funciona como referência para agências nacionais. Foto: Aqua Mechanical/Wikimedia Commons
O tema já chegou ao Congresso por meio do PL 5080/2023, que propõe proibir o princípio ativo em todo o território nacional. Foto: Reprodução/TV Morena