Curiosidades e história do famoso letreiro de Hollywood

As letras "LAND" foram removidas em 1949, mas antes, em 1939, o letreiro ficou abandonado e se deteriorou, nÃ£o sendo destruÃ­do por pouco. Ele foi projetado originalmente para ficar em pÃ© somente por 18 meses e nÃ£o passou por nenhuma reforma por dÃ©cadas, entrando num estado de total decadÃªncia. Foto: Cortesia do Hollywood Sign Trust