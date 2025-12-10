Galeria
Trem vira atração turística por motivo inusitado: a lentidão
Mas existe um lugar onde o trem é sinônimo de lentidão. O que não quer dizer que ele seja ruim, muito pelo contrário, isso torna o transporte único, chegando a conquistar turistas do mundo todo. Foto: Reprodução: Pixabay
A índia possui uma ferrovia que tem uma das viagens mais lentas do mundo: Montanhas Nilgiri. O trem sai de Mettupalayam, a 326 metros em relação ao nível do mar, e viaja até Udhagamandalam, a 2.203 metros. Foto: Reprodução/Youtube UOL
A viagem foi declarada em 2005 pela Unesco como patrimônio da humanidade, reconhecendo sua importância histórica e arquitetônica, bem como seu impacto nas comunidades locais e no desenvolvimento da região. Foto: Reprodução/Youtube UOL
Com 46 km de distância, o trajeto dura cinco horas de trem, já de carro poderia levar cerca de 30 minutos. Foto: Reprodução/Youtube UOL
Toda essa lentidão da viagem tem uma recompensa: as paisagens que os passageiros irão se deslumbrar ao longo do trajeto. Foto: Pixabay/enbeeone3
A viagem também provoca nostalgia aos amantes de ferrovia: som de apito, a locomotiva a vapor e outros ingredientes dão um charme a mais em tudo que envolve a Ferrovia da Montanha Nilgiri. Foto: Pixabay/suketdedhia
No caminho entre os dois pontos indianos é possível ver 16 túneis, 250 pontes e 208 curvas. A passagem mais cara custa 600 rúpias, o equivalente a R$ 35 reais. Foto: Pixabay/Yeskay1211
A ferrovia percorre um trajeto extremamente cênico, passando por densas florestas, plantações de chá, curvas acentuadas e pontes incríveis. A viagem oferece vistas espetaculares da paisagem montanhosa e é uma atração turística popular. Foto: Reprodução/Youtube UOL
Sua engenharia única é notável. A viagem utiliza locomotivas a vapor antigas que são uma atração por si só. Foto: Reprodução/Youtube UOL
A Ferrovia da Montanha Nilgiri tem 46 km de comprimento e foi proposta pela primeira vez em 1854, mas devido à dificuldade da localização montanhosa, a obra só começou em 1891 e foi concluída em 1908. Foto: Pixabay/StockSnap
Devido à topografia acidentada e ao clima úmido da região, a manutenção da Ferrovia da Montanha Nilgiri é um desafio constante. Foto:
Além dela, outras duas ferrovias chamam a atenção na Índia por conta do trajeto montanhoso: a Ferrovia de Darjeeling Himalaia e a Ferrovia Kalka Shimla. Foto: Pixabay/donvikro