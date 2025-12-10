Galeria
Poucos conhecem esse navio, mas ele também naufragou: HMHS Britannic é o ‘irmão do Titanic’
Mas será que você sabe que existiu um “irmão maior” da embarcação poucos anos depois, que também afundou? Conheça essa história nesta galeria do Flipar! Foto: Do Thiep pixabay
Lançado ao mar em 1914, o HMHS Britannic foi um navio lendário que pertencia à uma famosa linha de transatlânticos da empresa White Star Line. Foto: wikimedia commons
O Britannic foi projetado como um navio irmÃ£o do famoso RMS Titanic, ambos pertencendo Ã classe chamada de â??Olympicâ?. Foto: wikimedia commons HefePine23
Embora tanto o Britannic quanto o Titanic tivessem 269 metros de comprimento, o primeiro tinha um calado (profundidade abaixo da linha d'água) maior, o que o tornava mais estável. Foto: domínio público
O Britannic foi projetado para ser um navio rápido, capaz de atingir velocidades de até 23 nós (aproximadamente 43 km/h). Essa velocidade era impressionante para a época e permitia que ele fosse usado tanto para transporte de passageiros quanto para fins militares. Foto: domínio público
Já sabendo do desastre envolvendo o “irmão mais velho”, o Britannic foi construído com várias melhorias para aumentar sua segurança. O casco foi reforçado e as baias estanques foram estendidas, entre outras modificações. Foto: domínio público
O HMHS Britannic foi construído no mesmo estaleiro do Titanic, em Belfast, Irlanda do Norte. Foto: wikimedia commons Gareth James
Durante a 1ª Guerra, o navio foi requisitado pelo Almirantado Britânico para ser convertido em um navio hospitalar e servir como transporte de tropas feridas. Foto: domínio público
Foi aí que ele recebeu o nome de HMHS (His Majesty's Hospital Ship) Britannic. Foto: domínio público
O Britannic foi equipado com instalações médicas de ponta, capazes de abrigar até 3.309 pacientes, incluindo enfermarias, salas de cirurgia e até uma sala de raios-X. Foto: domínio público
Em 21 de novembro de 1916, o Britannic partiu para sua sexta e última viagem como navio hospitalar. Foto: domínio público
Nesta viagem o Britannic afundou, no mar Egeu, depois de colidir com uma mina naval. A explosão causou sérios danos ao casco, resultando em uma rápida inundação. Foto: wikimedia commons Zm05gamer
Embora várias medidas tenham sido tomadas para evacuar o navio, o Britannic afundou em menos de uma hora após a explosão. Foto: domínio público
Devido às lições aprendidas com o desastre do Titanic, o Britannic foi equipado com botes salva-vidas adicionais e outros equipamentos de segurança. Foto: domínio público
Essas melhorias permitiram que a evacuação ocorresse de maneira mais eficiente e rápida, permitindo que a maioria dos passageiros fossem resgatados. Foto: domínio público
Mesmo assim, 30 pessoas ainda perderam suas vidas neste trágico evento. Foto: domínio público
Desde o incidente, os destroços do HMHS Britannic estão localizados no fundo do Mar Egeu, a uma profundidade de cerca de 120 metros. Foto: reprodução bbc
O Titanic teve uma vida útil muito mais curta em comparação com o Britannic. Enquanto o Titanic fez apenas uma viagem antes de afundar, o Britannic realizou cinco viagens como navio hospitalar antes de encontrar seu trágico destino. Foto: domínio público
Embora não tenha recebido a mesma atenção histórica que seu navio irmão, o Britannic continua sendo um símbolo da engenharia marítima e do impacto da guerra na navegação civil. Foto: domínio público
Desde seu naufrágio, o Britannic tem sido objeto de exploração por mergulhadores do mundo todo. Foto: domínio público
Dadas as águas relativamente rasas em que ele repousa (120 m), os destroços do Britannic são mais acessíveis em comparação com os do Titanic, que estão a mais de 3.800 metros de profundidade. Foto: reprodução bbc