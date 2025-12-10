Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Tulipas se destacam por forma, cor e simbolismo

RF
Redação Flipar
  • Origem e história: As tulipas são originárias da Ásia Central, não da Holanda como muitos pensam. Mais especificamente, essas flores são nativas da Turquia e foram introduzidas na Europa no século 16.
    Origem e história: As tulipas são originárias da Ásia Central, não da Holanda como muitos pensam. Mais especificamente, essas flores são nativas da Turquia e foram introduzidas na Europa no século 16. Foto: Imagem de marylene1 por Pixabay
  • A popularidade das tulipas explodiu na Holanda no século 17, durante a
    A popularidade das tulipas explodiu na Holanda no século 17, durante a "Mania das Tulipas", um período de especulação frenética em que bulbos raros de tulipas chegaram a valer mais do que casas. Foto: Imagem de rexton por Pixabay
  • O nome
    O nome "tulipa" vem da palavra turca "tülbent", que significa "turbante", devido à forma da flor que lembra um turbante. Foto: Parque Keukenhof, Holanda - Tulipas - Imagem de nitli por Pixabay
  • Variedades e Cores: Existem milhares de variedades de tulipas, que podem variar em tamanho, forma e cor. A altura varia entre 10 e 70 cm, dependendo da variedade.
    Variedades e Cores: Existem milhares de variedades de tulipas, que podem variar em tamanho, forma e cor. A altura varia entre 10 e 70 cm, dependendo da variedade. Foto: Imagem de Axelron13 por Pixabay
  • Além disso, as tulipas estão disponíveis em uma ampla gama de cores, incluindo vermelho, rosa, amarelo, laranja, roxo e branco.
    Além disso, as tulipas estão disponíveis em uma ampla gama de cores, incluindo vermelho, rosa, amarelo, laranja, roxo e branco. Foto: Instagram @planten.holambra
  • Ciclo de Vida: As tulipas são plantas perenes que crescem a partir de bulbos. Elas geralmente florescem na primavera, embora algumas variedades possam florescer no início do verão.
    Ciclo de Vida: As tulipas são plantas perenes que crescem a partir de bulbos. Elas geralmente florescem na primavera, embora algumas variedades possam florescer no início do verão. Foto: Instagram @planten.holambra
  • Após a floração, as folhas da tulipa geralmente começam a murchar e a planta entra em dormência.
    Após a floração, as folhas da tulipa geralmente começam a murchar e a planta entra em dormência. Foto: Sabine Löwer por Pixabay
  • Significado e Simbolismo: As tulipas são frequentemente associadas à fama e à perfeição. Em algumas culturas, elas também são vistas como símbolos de amor e beleza.
    Significado e Simbolismo: As tulipas são frequentemente associadas à fama e à perfeição. Em algumas culturas, elas também são vistas como símbolos de amor e beleza. Foto: Imagem de Nicolas IZERN por Pixabay
  • A cor da tulipa pode alterar seu significado, por exemplo, as tulipas vermelhas são frequentemente associadas ao amor verdadeiro.
    A cor da tulipa pode alterar seu significado, por exemplo, as tulipas vermelhas são frequentemente associadas ao amor verdadeiro. Foto: Flickr Omroep Zeeland
  • A tulipa amarela, por outro lado, é frequentemente associada à alegria, amizade, otimismo e boa sorte.
    A tulipa amarela, por outro lado, é frequentemente associada à alegria, amizade, otimismo e boa sorte. Foto: Imagem de Peter por Pixabay
  • As tulipas brancas, por sua vez, são ligadas à pureza, inocência e paz.
    As tulipas brancas, por sua vez, são ligadas à pureza, inocência e paz. Foto: Imagem de Lena Lindel por Pixabay
  • Já as rosas têm conexão com a ternura do amor materno, o carinho sincero e a gratidão.
    Já as rosas têm conexão com a ternura do amor materno, o carinho sincero e a gratidão. Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
  • Cuidados: As tulipas são relativamente fáceis de cuidar. Elas preferem climas frios e temperados, com invernos rigorosos e verões amenos.
    Cuidados: As tulipas são relativamente fáceis de cuidar. Elas preferem climas frios e temperados, com invernos rigorosos e verões amenos. Foto: Imagem de Eveline de Bruin por Pixabay
  • O solo ideal é fértil, bem drenado e com pH entre 6,0 e 7,0. A irrigação deve ser regular, mas sem encharcar o solo.
    O solo ideal é fértil, bem drenado e com pH entre 6,0 e 7,0. A irrigação deve ser regular, mas sem encharcar o solo. Foto: Reprodução Youtube Canal Lotus Garden
  • Ã? importante remover as flores murchas para estimular o crescimento das flores. ApÃ³s essa etapa, as folhas devem ser deixadas secar naturalmente para que o bulbo acumule energia para a prÃ³xima floraÃ§Ã£o.
    Ã? importante remover as flores murchas para estimular o crescimento das flores. ApÃ³s essa etapa, as folhas devem ser deixadas secar naturalmente para que o bulbo acumule energia para a prÃ³xima floraÃ§Ã£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube Canal Lotus Garden
  • Curiosidade: As tulipas são uma das poucas flores que continuam a crescer mesmo depois de terem sido cortadas.
    Curiosidade: As tulipas são uma das poucas flores que continuam a crescer mesmo depois de terem sido cortadas. Foto: Imagem de ???? Mabel Amber; who will one day por Pixabay
  • Isso significa que, se você cortar uma tulipa e colocá-la em água fresca, ela continuará a crescer e se curvar em direção à luz.
    Isso significa que, se você cortar uma tulipa e colocá-la em água fresca, ela continuará a crescer e se curvar em direção à luz. Foto: - Flickr Albert Jafar
  • Aroma especial: As tulipas são utilizadas na produção de perfumes, corantes e até mesmo na culinária.
    Aroma especial: As tulipas são utilizadas na produção de perfumes, corantes e até mesmo na culinária. Foto: Catia Climovich Unsplash
  • Atrai turistas: Na Holanda, os campos de tulipas são uma grande atração turística, especialmente durante a primavera.
    Atrai turistas: Na Holanda, os campos de tulipas são uma grande atração turística, especialmente durante a primavera. Foto: Andrei Popescu Unsplash
  • Simbologia na arte: As tulipas foram frequentemente retratadas em pinturas de artistas famosos, como Vincent van Gogh (foto) e Jan Davidsz de Heem, e se tornaram um símbolo de riqueza e status.
    Simbologia na arte: As tulipas foram frequentemente retratadas em pinturas de artistas famosos, como Vincent van Gogh (foto) e Jan Davidsz de Heem, e se tornaram um símbolo de riqueza e status. Foto: domínio público
  • Tulipomania moderna: Embora não tão extrema quanto no século 17, a
    Tulipomania moderna: Embora não tão extrema quanto no século 17, a "tulipomania" ainda existe hoje em dia, com entusiastas e colecionadores de tulipas em todo o mundo buscando variedades raras e únicas. Foto: Imagem de Christel por Pixabay
  • Uma flor medicinal: As tulipas já foram utilizadas na medicina tradicional, graças às suas propriedades anti-inflamatórias e expectorantes.
    Uma flor medicinal: As tulipas já foram utilizadas na medicina tradicional, graças às suas propriedades anti-inflamatórias e expectorantes. Foto: Imagem de Ilo por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay