Educação
Biblioteca Mundial Digital tem vasto acervo ao alcance de todos
São milhares de manuscritos, gravuras, fotos, livros, filmes e desenhos arquitetônicos, entre outros materiais, com acesso livre pelo portal da instituição. E isso em diversas línguas. Foto: Imagem de Claudia por Pixabay
Em 2021, após mais de dez anos de funcionamento, a WDL concluiu seu período operacional autónomo e o conteúdo foi transferido para o portal principal da Biblioteca do Congresso, para “acesso perpétuo”. Foto: Domínio publico
Pela internet, o usuário tem acesso a coleções de todos os países membros da Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, nos idiomas árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, português e russo. Foto:
Apesar da era digital, bibliotecas também atraem muitos frequentadores às suas instalações físicas ao redor do mundo. Várias delas são verdadeiras preciosidades pela arquitetura e pela riqueza do acervo. Conheça agora algumas bibliotecas que são espetaculares. Foto: Giammarco Boscaro Unsplash
Bibliotheca Alexandrina, Egito - fundada em 2002 Foto: Amrkhaled 2003 wikimedia commons
Com uma arquitetura espetacular, assinada pelo norueguês Snøhetta, a biblioteca levou 7 anos para ser concluída e mantém a maior coleção de livros na África e a maior coleção de livros em francês no mundo árabe. Foto: wikimedia commons
E, além dos livros, é um espaço que tem museus, auditórios, laboratórios e um planetário. Foto: Roland Unger wikimedia commons
Biblioteca Britânica - Londres (Reino Unido) - Fundada em 1973. Foto: jack1956 wikimedia commons
Tem um acervo de 150 milhões de itens. São livros, mapas, manuscritos, selos, jornais e partituras, entre outros. A sala de leitura comporta 1.200 pessoas. Foto: Reprodução do site travelpedia.com.br
Biblioteca do Congresso Americano - Washington (EUA) - Inaugurada em 1800. Foto: Reprodução do site britannica.com
Tem a maior coleção de livros raros da América do Norte, incluindo uma das quatro cópias restantes da Bíblia de Gutenberg, em pergaminho. Tem mais de 32 milhões de livros, 63 milhões de manuscritos, 3 milhões de gravações e 5 milhões de mapas, entre outros itens Foto: Carol M. Highsmith - Wikimédia Commons
Biblioteca de Shanghai - Shangai (China) - Parte foi aberta em 1847 (Biblioteca Ki-Ka-Wei), mas houve ampliação em 1952, tornando-se Biblioteca de Shangai. Uma torre de 106m a torna a biblioteca mais alta do mundo. Foto: Joshua W - Wikimédia Commons
Tem um acervo de 56 milhões de itens. E tem um trabalho voltado para árvores genealógicas, com 18 mil gráficos. A biblioteca acomoda 3 mil visitantes. Foto: Reprodução do Pixabay
Biblioteca Pública de Nova York (EUA) - Fica em Manhattan -Inaugurada em 1895 Foto: OptimumPx - Wikimédia Commons
Tem um acervo de 52 milhões de itens, sendo 20 milhões de livros. Uma das cinco mais importantes dos EUA. Foto: Reprodução do site https://www.pxfuel.com/pt/free-photo-jdlfe
Biblioteca e Arquivos do Canadá - Fica na capital Ottawa. Inaugurada em 1952, absorvendo o Arquivo Nacional fundado em 1872. Foto: Padraic Ryan - Wikimédia Commons
Tem 54 milhões de materiais, focados na preservação da identidade e na memória da história do país. Foto: Reprodução do site http://wikimapia.org/
Biblioteca Estatal da Rússia - Fica na capital Moscou. Fundada em 1862. Foto: A.Savin - Wikimédia Commons
Tem 47 milhões de itens em 275 km de prateleiras. São livros, publicações periódicas, mapas, partituras musicais e registros sonoros, entre outros. Tem coleções exclusivas em 367 idiomas. Foto: A.Savin - Wikimédia Commons
Biblioteca Real Dinamarquesa - Fica na capital Copenhague. Fundada em 1648 como biblioteca pública, absorveu a Biblioteca da Universidade de Copenhague em 1989. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Depois, também absorveu o acervo da Biblioteca Estadual e Universitária (SUL) em Aarhus. Tem 43 milhões de itens. É a maior dos países escandinavos. Foto: Reprodução do site blog.queensberry.com.br
Biblioteca Nacional da Dieta - Divide-se em duas cidades: Kyoto e a capital Tóquio, no Japão. Fundada em 1872 como Biblioteca Imperial. A atual configuração é de 1948. Foto: 663highland - Wikimédia Commons
Tem 42 milhões de itens, juntando as duas unidades. Recebe 650 mil visitantes por ano. Foto: Jun Fukushima - Flickr
Biblioteca Nacional da França - Fica na capital Paris. Remonta a 1368 quando Carlos V fundou a biblioteca real no Palácio do Louvre. Em 1296 foi aberta ao público. Foto: Reprodução do site pxfuel.com/pt/free-photo-jgqvc
Tem 40 milhões de itens que incluem bibliotecas de aristocratas que foram executados na Revolução Francesa. Foto: Stitched Panorama - Wikimédia Commons
Biblioteca Nacional da China - Pequim (China) - Fundada em 1909. Foto: Dennis - Flickr
É a maior biblioteca da Ásia. Tem mais de 26 milhões de itens, incluindo o mais rico acervo de literatura chinesa e documentos históricos. Dentre as curiosidades, 35 mil inscrições em ossos e cascos de tartaruga; e cópias de sutras budistas do século 6. Foto: Reprodução do Pixabay
No Brasil, destaca-se a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a maior da AmÃ©rica Latina. Fundada em 1810. Foto: AndrÃ© Melo , MinistÃ©rio da Cultura [Brasil] - WikimÃ©dia Commons
Tem uma coleção de 9 milhões de peças, desde a chegada da Real Biblioteca de Portugal ao Brasil até hoje, com crescimento permanente devido ao "depósito legal", lei que obriga a cessão à biblioteca de pelo menos uma cópia de todas as publicações no país. Foto: Gabriel Silva - Flickr
Agora uma curiosidade: Em novembro de 2023, a Biblioteca Pública de Saint Paul, em Minnesota, nos EUA, foi cenário de um momento inusitado. Uma pessoa devolveu um livro que havia sido emprestado 100 anos antes. Foto: wikimedia commons McGhiever
"Compositores Famosos vol. 2", escrito por Nathan Haskell Dole em 1902, foi achado no condado de Hennepin quando um rapaz organizava as coisas da mÃ£e.Ele percebeu que o livro pertencia Ã biblioteca. Foto: reproduÃ§Ã£o x
A diretora Maureen Hartman disse que, pelo estado frÃ¡gil do livro, ele seria colocado sob proteÃ§Ã£o de um vidro, numa Ã¡rea de exposiÃ§Ã£o de peÃ§as da cidade. O prefeito de Saint Paul, Melvin Carter, disse em tom de brincadeira que a multa por atraso de livro era de 1 centavo/dia. EntÃ£o, seriam 380 dÃ³lares para a mulher que o pegou emprestado. Foto: reproduÃ§Ã£o x