Maxixe favorece a imunidade e regula a glicose
Originário da África, mais especificamente da parte Oriental deste continente, a hortaliça foi introduzida no Brasil pelos escravos. Além disso, este tipo de alimento pertence à família das cucurbitáceas, a mesma do pepino e da melancia. Foto: Flickr Armazém do Campo/Reinaux SiLVA
Cientificamente conhecido como Cucumis anguria, é uma planta que se adaptou bem ao clima tropical brasileiro, sendo bastante cultivada nas regiões Norte e Nordeste. Foto: Eugenio Hansen/Wikimédia Commons
Este alimento é um ingrediente versátil na culinária, sendo valorizado por suas propriedades nutricionais e gama de vitaminas, minerais e fibras. Foto: Flickr Caroline Pedreira
Desse modo, ele é um ingrediente importante na culinária nordestina, sendo usado em pratos como a maxixada, que geralmente inclui carne (de sol, boi, frango ou peixe) e outros legumes como cenoura e batata-doce. Foto: Reprodução do Youtube
O maxixe, então, carrega um forte legado cultural, sendo um ingrediente presente em comunidades afro-brasileiras e nas regiões onde a influência africana é mais marcante. Foto: Flickr Agnaldo Severo
É um fruto ovalado, com casca verde e espinhos moles na superfície, que possui um sabor levemente amargo e textura crocante. Foto: Reprodução do Youtube
Pode ser consumido cru, em saladas, cozido em pratos como a maxixada ou em conserva. Seu sabor levemente amargo se harmoniza com outros vegetais e temperos, tornando-o uma adição interessante e nutritiva às refeições. Foto: Reprodução do Youtube
Estudos indicam que o Maxixe pode desempenhar um papel importante na prevenção de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, devido aos seus nutrientes essenciais. Foto: Reprodução do Youtube
Nesse sentido, o maxixe é fonte notável de vitamina C, um antioxidante vital que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a proteger o corpo contra infecções. Foto: Reprodução do Youtube
Além disso, ele é rico em fibras, que são cruciais para manter a saúde digestiva, promovem um trânsito intestinal regular e previnem a constipação. Essa hortaliça também ajuda na saciedade e possui propriedades diuréticas que eliminam líquidos do corpo. Foto: Reprodução do Youtube
O maxixe é rico em minerais como cálcio e magnésio, que são fundamentais para a saúde óssea e ajudam a prevenir a osteoporose. Foto: Reprodução do Youtube
É uma escolha saudável para pessoas com diabetes. Afinal, os nutrientes do maxixe podem melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a manter os níveis de glicose sob controle. Foto: Flickr Erly Miranda
É ideal para quem busca emagrecer ou manter o peso, pois fornece poucos nutrientes e calorias. Cerca de 95% do maxixe é composto por água, contribuindo para a hidratação do corpo. Foto: Reprodução do Youtube
O maxixe previne o envelhecimento precoce por ter boas quantidades de vitamina C e clorofila. Esses nutrientes possuem ação antioxidante que protegem as células da pele contra os danos causados pelos radicais livres. Foto: Reprodução do Youtube
A vitamina C presente no maxixe melhora a absorÃ§Ã£o do ferro presente nos alimentos, ajudando a prevenir a anemia. A vitamina A, por sua vez, Ã© fundamental para uma visÃ£o saudÃ¡vel e auxilia na prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as como cegueira noturna e degeneraÃ§Ã£o macular. Foto: Flickr pedacinho -de -pano
É essencial lavar bem o maxixe antes do consumo para remover quaisquer resíduos de pesticidas ou sujeira. Entre os cuidados, é melhor optar por produtos orgânicos, que podem minimizar a exposição a produtos químicos. Foto: Flickr +Russ
Os diferentes tipos de maxixe são o do reino, ou peruano, o paulista ou o do Pará, que se diferenciam principalmente quanto às suas cascas, que são lisas ou espinhosas. Foto: Flickr vick_solive
Esse alimento pode ser utilizado para fazer conservas, que são ótimas como aperitivo ou acompanhamento. Ele também pode ser refogado com temperos como alho e cebola, servido como acompanhamento. Foto: Flickr Brocco Lee
Nesse sentido, o maxixe pode ser adicionado em saladas, cru ou refogado, com outros vegetais. Além disso, é possível adicioná-lo em sopas ou no feijão, para enriquecer o sabor e os nutrientes das preparações. Foto: Reprodução do Youtube
O maxixe também pode ser usado em sucos, adicionando outros ingredientes como limão e hortelã. Torna-se, então, uma bebida nutritiva e saborosa, com potenciais benefícios para a saúde. Foto: Konstantin Kolosov por Pixabay
Pessoas com alergia a frutos da família das cucurbitáceas (como pepino e melancia), indivíduos com distúrbios gastrointestinais e pessoas com dificuldades de mastigação ou deglutição não devem consumir maxixe. Foto: Reprodução do Youtube
Da mesma forma, o maxixe não é indicado para bebês antes dos seis meses de idade e pessoas com diverticulite devem evitar seu consumo. Foto: Reprodução do Youtube
