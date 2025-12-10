Fragata macho das Galápagos infla o papo e encanta visitantes

As diferenças entre a fragata minor e a fragata mangnificens são sutis. A magnificens é um pouco maior e tem penas com brilho púrpura, enquanto a minor possui penas com uma tonalidade mais esverdeada. Mas os machos de ambas têm papos vermelhos, que ficam murchos, mas podem ser inflados para atrair parceiras. Foto: Took por Pixabay