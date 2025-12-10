Galeria
Cavalo-robô encara trilhas difíceis e funciona como animal de montaria
Chamado de "Corleo", o veículo foi feito para transportar pessoas em terrenos irregulares. Foto: Divulgação/Kawasaki
A novidade foi mostrada durante a Expo Osaka-Kansai 2025, que aconteceu no Japão. Foto: Divulgação/Kawasaki
Apesar de lembrar uma moto no visual, o Corleo não tem rodas — ele anda usando quatro pernas mecânicas. Foto: Divulgação/Kawasaki
Feito para ser montado como um cavalo, ele funciona com um motor de 150 cilindradas movido a hidrogênio. Foto: Divulgação/Kawasaki
A Kawasaki combinou robótica, inteligência artificial e energia limpa para criar um veículo que funciona onde carros e motos normais não passam. Veja como vai funcionar! Foto: Divulgação/Kawasaki
As pernas do robô foram feitas para suportar impactos e se adaptam a terrenos diversos como lama, pedras, neve e até entulho. Foto: Reprodução
Feitos de borracha, os “cascos ajudam a manter o equilíbrio, mesmo em terrenos irregulares". Foto: Divulgação/Kawasaki
Além disso, o robô também consegue pular pequenos obstáculos. Foto: Divulgação/Kawasaki
A pessoa que estiver montando o Corleo controla seus movimentos com o corpo. Ao mudar o peso para um lado, o robô entende a direção e se ajusta. Foto: Divulgação/Kawasaki
Segundo a empresa, um visor com tecnologia de realidade aumentada exibe dados como o nível do combustível, direção e equilíbrio. Foto: Divulgação/Kawasaki
Em sua estrutura física, o Corleo tem um corpo aerodinâmico de metal e fibra de carbono. Na parte frontal, um escudo com faróis se assemelha a um capacete de moto. Foto: Reprodução
Em um vídeo publicado no canal da Kawasaki no YouTube, o robô é pilotado em florestas, na neve e em montanhas — as imagens não são reais e foram feitas por computador. Foto: Divulgação/Kawasaki
Por enquanto, o Corleo ainda é um conceito e não tem previsão de lançamento. A empresa, no entanto, acredita que ele pode chegar ao mercado até o ano de 2050. Foto: Reprodução
Fundada em 1896, a Kawasaki começou como uma fabricante de peças para navios. Foto: Goost Eight/Unsplash
Ao longo dos anos, diversificou sua atuação, tornando-se conhecida mundialmente por suas motocicletas, veículos pesados e até equipamentos industriais. Foto: Teresa McGregor/Pixabay
A divisão de motocicletas, lançada na década de 1960, é uma das mais famosas, produzindo modelos icônicos como a Ninja e a Z, reconhecidas por desempenho e tecnologia. Foto: Pexels/Kipras Zabeliauskas
Além disso, existe a divisão Kawasaki Heavy Industries, que atua em setores como aeronáutica, construção naval e trens de alta velocidade, como o Shinkansen. Foto: Wikimedia Commons/MaedaAkihiko
Com uma reputação sólida em engenharia e qualidade, até hoje a Kawasaki se mantém como uma das líderes em seus segmentos. Foto: Peter Kaul/Pixabay