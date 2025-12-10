Assine
Criança sugere novo formato de macarrão e fábrica de renome responde

Redação Flipar
    “Olá, senhor Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla. Sou Margherita, tenho nove anos e meio e como sempre a sua massa. Hoje (15 de julho de 2024) pensei em criar um novo tipo: as ‘tampas’ — sugeri até o nome, com o formato que se parece com a tampa de uma caneta! Se você gostar, pode criá-lo”", explicou Foto: Reprodução de Redes Sociais
    Com a ajuda da mãe, Margherita decidiu escrever diretamente para Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla, apresentando sua ideia. Depois de dois meses, a criança obteve uma resposta. Foto: Divulgação
    Para a surpresa de todos, a CEO anunciou que havia encaminhado a ideia ao departamento de desenvolvimento. Semanas depois, concretizou a promessa e enviou uma caixa com o tipo de massa que ela pediu. Foto: Reprodução de Redes Sociais
    A empresa aceitou a ideia e criou um protótipo usando impressão 3D. Embora o formato não esteja disponível comercialmente ainda, a história destaca a importância da inovação e da escuta ativa de todas as gerações Foto: Divulgação
    A massa, portanto, com formato de caneta é uma excelente opção para os fãs de molho em massas, já que esse tipo é projetado para retê-lo. Assim, a Barilla valorizou a proposta, incentivando a imaginação e o pensamento inovador. Foto: Divulgação
    “Querida Margherita, peço desculpas pelo atraso, mas estive muito ocupado com viagens a trabalho. Quero agradecer por ser tão fã da nossa massa. Muito obrigado também pela excelente ideia que você nos enviou. Inventar novos formatos de massa não é fácil, mas tenho certeza de que as suas ‘tampas’ seriam deliciosas", respondeu Di Tondo. Foto: Divulgação
    A Barilla foi fundada no dia 28 de setembro de 1877 na cidade de Parma, localizada ao norte Itália, por Pietro Barilla, como uma modesta loja que vendia e fabricava artesanalmente pães e massas. Foto: Divulgação
    Inicialmente a nova empresa contava apenas com uma grande mesa, um rolo de madeira para abrir a massa e um modesto forno. A ideia por trás de sua fundação era fornecer à vizinhança massas e pães frescos e feitos na hora. Foto: Divulgação
    Em 1910, a empresa avançou do modelo artesanal para o industrial. Através da fábrica em Via Veneto, com 80 operários, produzia 8 toneladas de massa e 2 toneladas de pães por dia. Foto: Divulgação
    Em 1952, a campanha “Com Massa Barilla é sempre domingo” (em italiano “Pasta Barilla é sempre domenica”) a marca venceu a Palma de Ouro da Publicidade e começou a expandir a venda de macarrão em solo italiano. Foto: Divulgação
    Foi somente a partir de 1987 que a marca começou sua internacionalização através de campanhas publicitárias com o endosso de celebridades, como por exemplo, os atores Gérard Depardieu e Paul Newman, a atriz Cindy Crawford, os tenistas Steffi Graf e Stefan Edberg, o esquiador Alberto Tomba e o tenor Plácido Domingo. Foto: Instagram @barillabr
    Segundo uma antiga teoria, teria sido o explorador italiano Marco Polo a levar o macarrão da China para a Itália durante o século XIII. Hoje sabe-se que as massas alimentícias já eram conhecidas na Europa muito antes disso. Foto: Divulgação
    No Brasil, a introdução da massa coube aos imigrantes Italianos da região Sul do país. O crescente interesse fez surgir pequenas fábricas de massa, tendo sempre como mão de obra, a família italiana. Foto: Divulgação
    A massa do macarrÃ£o nÃ£o contÃ©m muitos conservantes ou elementos que a tornem um alimento gorduroso. Tendo a presenÃ§a de ingredientes como, farinha, Ã¡gua e sal, ela contribui para a circulaÃ§Ã£o sanguÃ­nea como um todo. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Além disso, possui uma quantidade de carboidratos, sendo recomendado para pessoas que buscam um pico de energia, especialmente para a prática de atividades físicas. Um dos alimentos preferidos de muitos atletas de alta performance. Foto: Divulgação
    O alimento possui nutrientes importantes, como vitaminas do complexo B, que favorecem a produção de serotonina e são favoráveis na diminuição do estresse. Ajudam a manter o corpo e a mente em mais sintonia. Foto: Reprodução Prefeitura de Jundiaí
    Uma porção relativamente pequena de macarrão já é suficiente para nos deixar saciados, rico em carboidrato. Isso é bom especialmente para pessoas que buscam a perda de peso. Foto: Instagram @barillabr
    Por ter fibras em sua composição, ele também auxilia muito no processo digestivo. Incentiva os movimentos intestinais e evita que problemas como a prisão de ventre ocorram e prejudiquem a flora intestinal. Foto: Divulgação
    A opção integral tem um índice glicêmico mais baixo do que o macarrão branco, o que significa que ele é digerido mais lentamente e causa menores picos de açúcar no sangue. Foto: Divulgação
    É uma fonte de várias vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina B, ferro, magnésio e selênio, que desempenham papéis importantes na saúde do corpo. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
    Existem diferentes tipos de macarrão. Entre as massas mais longas estão o Espaguete, Linguine, talharim, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, aletria e bucatini. Foto: Instagram @barillabr
    Em relaÃ§Ã£o Ã s massas curtas, existem o penne, rigatoni, fusilli, farfalle e chifferi. Estilos para todos os gostos, que conquistaram um lugar no coraÃ§Ã£o do brasileiro, que ama pratos como o tradicional macarrÃ£o. Foto: Instagram @barillabr
    Outro tipo de massas são as recheadas. Dentre esses estilos de macarrão, estão ravioli, capeletti, tortellini e guioza. Rápido e fácil de preparar, torna-se uma opção conveniente para refeições rápidas e saborosas, especialmente para aqueles com agendas ocupadas. Foto: Instagram @barillabr
    Por outro lado, popularmente conhecido como miojo, o macarrão instantâneo é amplamente consumido, especialmente pela sua praticidade e rapidez no preparo. No entanto, é pobre em nutrientes essenciais, proteínas, fibras dietéticas. Foto: Divulgação
