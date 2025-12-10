Estilo de Vida
Benefícios e riscos da Aromaterapia: saiba usar fragrâncias a seu favor
-
Os óleos essenciais utilizados na aromaterapia também podem ser aplicados diretamente sobre a pele ou adicionados em hidratantes ou loções. Foto: Imagem de Eva Michálková por Pixabay
-
A prática da aromaterapia é tradicional em vários países em diferentes continentes. Entre eles, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Austrália. No Brasil, este tipo de terapia não é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, pois não existem comprovações científicas da sua eficácia. Foto: Imagem de Monika por Pixabay
-
No entanto, é oferecido pelo SUS, como parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Foto: Imagem de lucianafratelli por Pixabay
-
É importante ressaltar que a aromaterapia não substitui o tratamento com remédios. É necessário que haja conhecimento prévio do médico que acompanha o paciente. Foto: Chokniti Khongchum - pixabay
-
-
A aromaterapia auxilia no tratamento de diversas condições de saúde, como ansiedade, depressão, estresse, agitação, irritabilidade, cansaço físico ou mental. Foto: Imagem de Mareefe por Pixabay
-
Ajuda também na dificuldade de concentração, falta de memória, insônia, falta de energia, dor crônica, neuropatia periférica, dor de cabeça, enxaqueca, dor muscular ou nas articulações. Foto: Imagem de Mohamed Hassan por Pixabay
-
Além dessas, também auxilia no reumatismo, infecções na pele, diminuição da libido, cólica menstrual, má digestão, náuseas e tonturas. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
-
-
Além disso, a aromaterapia pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e aliviar sintomas de tosse, nariz entupido ou escorrendo causados por gripes, resfriados, dor de garganta, sinusite, asma ou bronquite. Foto: Imagem de Mareefe por Pixabay
-
A aromaterapia também pode ajudar a atenuar os efeitos colaterais da quimioterapia para o tratamento do câncer ou fazer parte dos cuidados paliativos. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
-
O uso da aromaterapia deve ser feito apenas como complemento do tratamento médico convencional e deve ter orientação de um profissional especialista em plantas medicinais. Foto: Imagem de uluer servet yüce por Pixabay
-
-
Os óleos essenciais são feitos de produtos natural, como alecrim, lavanda, bergamota, eucalipto, limão, cravo e erva-doce. Foto: Imagem de mitchf1 por Pixabay
-
A principal e mais benéfica forma de utilizar os óleos essenciais é a inalação, pois permite que as moléculas cheguem facilmente no sistema límbico do cérebro, criando alterações no funcionamento do corpo, que o tornam capaz de auxiliar na recuperação. Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
-
No entanto, os óleos também podem ser usados de outras formas: com aromatizador, evaporização, sprays, vaporização, massagem, banhos e também com colar de aromaterapia. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
-
-
Atenção! Nem todo mundo pode realizar a aromaterapia. Existem contraindicações e é bom ficar ligado. Foto: Imagem de Linda Roisum por Pixabay
-
A aromaterapia não deve ser feita por crianças, mulheres grávidas ou em amamentação, sem que tenha sido indicada pelo médico. Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
-
AlÃ©m disso, a aromaterapia deve ser feita com cautela em pessoas com epilepsia, pressÃ£o alta ou pessoas que tenham asma ou rinite alÃ©rgica, pois pode causar crises de asma ou reaÃ§Ãµes respiratÃ³rias alÃ©rgicas. Foto: Imagem de dungthuyvunguyen por Pixabay
-
-
O uso dos óleos essenciais também deve ser feito com cautela sobre a pele, nos casos de eczema e psoríase, pois pode provocar alergias ou irritação na pele. Foto: Imagem de FinjaM por Pixabay