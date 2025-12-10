Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Bioluminescência: lugares pelo Brasil que têm esse brilho espetacular

RF
Redação Flipar
  • As belas imagens, reproduzidas no Instagram Vida Caiçara por Leonardo Dantas, foram uma manifestação do fenômeno chamado bioluminescência.
    As belas imagens, reproduzidas no Instagram Vida Caiçara por Leonardo Dantas, foram uma manifestação do fenômeno chamado bioluminescência. Foto: Reprodução Instagram @vidacaicara.uba
  • No caso de Ubatuba, plânctons marinhos dinoflagelados foram os responsáveis pelo show de luzes. Trata-se de um processo químico que acontece em alguns seres vivos. Ele ocorre quando uma substância chamada luciferina entra em contato com oxigênio. Ele ocorre também em algas, peixes, moluscos, fungos e mosquitos, especialmente em ambientes marinhos.
    No caso de Ubatuba, plânctons marinhos dinoflagelados foram os responsáveis pelo show de luzes. Trata-se de um processo químico que acontece em alguns seres vivos. Ele ocorre quando uma substância chamada luciferina entra em contato com oxigênio. Ele ocorre também em algas, peixes, moluscos, fungos e mosquitos, especialmente em ambientes marinhos. Foto: Alexandpilat/Wikimedia Commons
  • Ao serem estimulados, esses organismos acabam por emitir luz própria fria e visível. Vaga-lumes, por exemplo, são espécies bem conhecidas pelos humanos que produzem luminescência por reações químicas também. Porém, neste caso a luz é produzida com finalidade reprodutiva e de autodefesa.
    Ao serem estimulados, esses organismos acabam por emitir luz própria fria e visível. Vaga-lumes, por exemplo, são espécies bem conhecidas pelos humanos que produzem luminescência por reações químicas também. Porém, neste caso a luz é produzida com finalidade reprodutiva e de autodefesa. Foto: Reprodução de vídeo Cidade de Niterói
  • No fim de 2024, imagens similares de encher os olhos no litoral brasileiro viralizaram na internet. O “Mar Iluminado” foi nas praias do Sossego, Camboinhas e Itacoatiara, situadas na Região Oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro.
    No fim de 2024, imagens similares de encher os olhos no litoral brasileiro viralizaram na internet. O “Mar Iluminado” foi nas praias do Sossego, Camboinhas e Itacoatiara, situadas na Região Oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução de vídeo Cidade de Niterói
  • Assim como o observado nas praias brasileiras, o fenômeno da bioluminescência já foi registrado em outros locais pelo mundo. O Flipar mostra alguns a seguir!
    Assim como o observado nas praias brasileiras, o fenômeno da bioluminescência já foi registrado em outros locais pelo mundo. O Flipar mostra alguns a seguir! Foto: Reprodução de vídeo Cidade de Niterói
  • Mosquito Bay - Localizada na ilha de Vieques, em Porto Rico, essa baía é famosa pela bioluminescência. O fenômeno é produzida pelo Pyrondium bahamense, organismo unicelular que brilha ao ser agitado.
    Mosquito Bay - Localizada na ilha de Vieques, em Porto Rico, essa baía é famosa pela bioluminescência. O fenômeno é produzida pelo Pyrondium bahamense, organismo unicelular que brilha ao ser agitado. Foto: Reprodução do X @konstructivizm
  • Baía de Luminous Lagoon - Lagoa luminosa da Jamaica, no Caribe, é habitat de milhares de organismos que se iluminam quando tocados.
    Baía de Luminous Lagoon - Lagoa luminosa da Jamaica, no Caribe, é habitat de milhares de organismos que se iluminam quando tocados. Foto: Instagram @honeymoons_and_vacations
  • Ilha Vaadhoo - Ilha das Maldivas, no Oceano Índico, é conhecida pelo fenômeno bioluminescente causado por plânctons
    Ilha Vaadhoo - Ilha das Maldivas, no Oceano Índico, é conhecida pelo fenômeno bioluminescente causado por plânctons "Mar de Estrelas". Foto: Flickr Doug Perrine
  • Praia de Manasquan - Situada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, registra o fenômeno de maneira sazonal.
    Praia de Manasquan - Situada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, registra o fenômeno de maneira sazonal. Foto: Reprodução de Youtube
  • A Praia de Manasquan é classificada como o terceiro local em que o fenômeno ocorre com mais frequência, atrás apenas das observadas em localidades de Porto Rico e Hong Kong.
    A Praia de Manasquan é classificada como o terceiro local em que o fenômeno ocorre com mais frequência, atrás apenas das observadas em localidades de Porto Rico e Hong Kong. Foto: Reprodução de Youtube
  • Koh Rong - Ilha do Camboja, no sudeste asiático, é plena de plânctons que emitem suas luminosidades à noite.
    Koh Rong - Ilha do Camboja, no sudeste asiático, é plena de plânctons que emitem suas luminosidades à noite. Foto: Reprodução de Facebook Green Discovery Indochina
  • Baía Toyama - Entre os meses de março e maio, a localidade japonesa é cenário do espetáculo dos lulas-vaga-lumes, ou Hotaru ika, em japonês.
    Baía Toyama - Entre os meses de março e maio, a localidade japonesa é cenário do espetáculo dos lulas-vaga-lumes, ou Hotaru ika, em japonês. Foto: Youtube Canal ITIBAN
  • Essa espécie de lula aparece na costa japonesa durante a primavera, no período da desova, emitem uma fascinante luz azul que encanta os turistas.
    Essa espécie de lula aparece na costa japonesa durante a primavera, no período da desova, emitem uma fascinante luz azul que encanta os turistas. Foto: Reprodução/Youtube
  • Parque Nacional Gippsland Lakes - Situado em Vitória, na Austrália, o lago é iluminado por dinoflagelados, oferecendo uma visão deslumbrante.
    Parque Nacional Gippsland Lakes - Situado em Vitória, na Austrália, o lago é iluminado por dinoflagelados, oferecendo uma visão deslumbrante. Foto: Flickr emraistlin
  • Laguna Grande, Fajardo - Na costa de Porto Rico, é mais um destino do protetorado americano que registra o fenômeno natural.
    Laguna Grande, Fajardo - Na costa de Porto Rico, é mais um destino do protetorado americano que registra o fenômeno natural. Foto: Reprodução do X @livyymariee
  • Praia de Jervis Bay - Localizada na Austrália, é uma localidade paradisíaca que também verifica o fenômeno natural da bioluminescência.
    Praia de Jervis Bay - Localizada na Austrália, é uma localidade paradisíaca que também verifica o fenômeno natural da bioluminescência. Foto: Youtube Canal The Barefoot Geek
  • Ilha de Holbox - Pequeno território do estado de Quintana Roo, no México, que é palco de manifestações luminescentes em determinados períodos do ano.
    Ilha de Holbox - Pequeno território do estado de Quintana Roo, no México, que é palco de manifestações luminescentes em determinados períodos do ano. Foto: Reprodução do X @archeohistories
  • Mission Bay - Em San Diego, na CalifÃ³rnia (EUA), essa baÃ­a registra com frequÃªncia o espetÃ¡culo da bioluminescÃªncia pela presenÃ§a de plÃ¢ncton capaz dessa reaÃ§Ã£o.
    Mission Bay - Em San Diego, na CalifÃ³rnia (EUA), essa baÃ­a registra com frequÃªncia o espetÃ¡culo da bioluminescÃªncia pela presenÃ§a de plÃ¢ncton capaz dessa reaÃ§Ã£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o
  • Krabi - Na costa sul da Tailândia, a província tem uma ilha onde a bioluminescência por plânctons é apreciada com frequência.
    Krabi - Na costa sul da Tailândia, a província tem uma ilha onde a bioluminescência por plânctons é apreciada com frequência. Foto: Bruce Anderson /Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay