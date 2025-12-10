Galeria
Espécie rara “escala” cachoeira e impressiona os pesquisadores
Grupos de bagres-abelha foram flagrados escalando cachoeiras de até 4 metros em Corguinho, Mato Grosso do Sul. Foto: Reprodução de vídeo G1
O fenômeno foi registrado pela Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, em novembro de 2024. Foto: Reprodução do Instagram @heribertogjr
O episódio foi descrito como o primeiro caso de escalada e aglomeração em massa entre peixes da família Pseudopimelodidae. Foto: Reprodução do Instagram @espacocientifico
Centenas — e posteriormente milhares — desses peixes migratórios foram vistos subindo paredes rochosas íngremes na Cachoeira do Sossego. Foto: Divulgação
Pelas imagens, os pesquisadores concluíram que os peixes usam as nadadeiras abertas, a cauda e movimentos laterais para gerar impulso. Foto: Reprodução do Flickr Heriberto Junior
A espécie, que vive em rios de correnteza forte, possivelmente migra para se reproduzir, já que não se alimenta nesse período. Foto: Reprodução do Instagram @heribertogjr
Medindo até 9 cm e de aparência peculiar, o bagre-abelha é um peixe raro e ainda pouco estudado. Foto: - Reprodução do Instagram @heribertogjr
As descobertas reforçam a importância de observações em campo para a conservação de pequenos peixes migratórios. Foto: Reprodução do Instagram @heribertogjr
O estudo foi liderado pela professora Manoela Marinho, com apoio de outros pesquisadores da UFMS. Foto: Reprodução do Instagram @heribertogjr
A publicação detalha que os peixes usam a chamada "pressão negativa" contra a rocha para se fixar, embora a musculatura exata ainda não seja totalmente compreendida. Foto: Reprodução do Instagram @heribertogjr
A migração em massa, que ocorre no início das chuvas e durante a qual os peixes não se alimentam, é provavelmente ligada à reprodução (desova) da espécie. Foto: Reprodução de vídeo G1
O estudo apontou que, mesmo sem ventosas especializadas, os bagres desenvolveram adaptações convergentes com outras espécies escaladoras. Foto: Reprodução de vídeo G1
Os bagres-abelha são pequenos peixes de água doce conhecidos pela coloração característica que lembra o padrão de faixas das abelhas, geralmente em tons de amarelo e preto. Foto: Reprodução do Instagram @heribertogjr
A espécie é nativa da América do Sul, principalmente na bacia do Alto Rio Paraná. Foto: Reprodução do Instagram @heribertogjr
Sua alimentação é predominantemente carnívora, e é considerado inofensivo para os seres humanos. Foto: Reprodução do Instagram @heribertogjr
Apesar de seu tamanho reduzido, os bagres-abelha desempenham papel importante no equilíbrio ecológico dos ecossistemas fluviais, atuando na ciclagem de nutrientes. Foto: Reprodução do Instagram @heribertogjr
