O enigma da Área 51, a base mais secreta do mundo

O famoso incidente de Roswell, em 1947, é frequentemente ligado à Área 51. Muitos acreditam que destroços de uma nave alienígena teriam sido levados para a base. O governo afirma que se tratava de um balão militar, mas a versão oficial nunca convenceu totalmente. Essa conexão fortaleceu o mito da Área 51 como depósito de tecnologia extraterrestre. Foto: reprodução