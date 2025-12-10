Assine
Três anos sem o talento e a graça contagiante de Claudia Jimenez

    Claudia enfrentava sequelas de três cirurgias no coração. Ela ficou enfraquecida após a radioterapia feita para combater câncer no tórax. Estava internada no Hospital Samaritano, na zona sul da cidade. Foto: Estevam Avellar TV Globo Divulgação
    O tumor foi descoberto em 1986 quando ela procurou o médico com tosses persistentes. Com o tratamento, a atriz conseguiu se curar do câncer, mas médicos acreditam que a radioterapia causou fragilidade nos tecidos do coração. Ela botou cinco pontes de safena e marca-passo. . Foto: Divulgação TV Globo
    Claudia tinha orgulho de si mesma no enfrentamento dos problemas: Eu sou a pessoa mais forte que eu conheço’. Chegam perto de mim e falam: ‘Vamos trocar válvula aórtica’. Eu falo: ‘Ok, vamos’, ela disse. Vamos lembrar de sua trajetória. Foto: Milena Blanco de Sá - wikimedia commons
    Filha de um cantor de tangos e caixeiro viajante e uma enroladora de bala de coco, Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em 1958. Foto: reprodução TV
    Ela fez o curso normal, para ser professora, com especialização em maternal e jardim de infância. Mas ainda na juventude começou a atuar em teatro amador. Foto: Creative Commons Sr.R
    Claudia contava que, desde jovem, já tinha uma vocação para comédia - gênero que a consagrou. “Sempre fui palhaça, sempre", orgulhava-se. Foto: Creative Commons Sr.R
    Sua estreia no teatro profissional foi em 1978, na peça “Opera do Malandro”, de Chico Buarque, no papel da prostituta Mimi Bibelô. Depois, teve três grandes sucessos no palco: "Como Encher um Biquíni Selvagem", "Batalha de Arroz num Ringue para Dois" e "Pequeno Dicionário Amoroso". Foto: divulgação
    Seu primeiro trabalho na TV foi uma participação na Série "Malu Mulher", em 1978, que tinha Regina Duarte como protagonista.No início dos anos 1980, ela passou a encarnar personagens em programas de humor. Ela foi a insaciável Pureza, mulher de Apolo, em Chico City. O bordão era: “Ainda morro disso!”. Foto: reprodução TV Globo
    O personagem que a consagrou definitivamente foi a Cacilda, aluna da Escolinha do Professor Raimundo. Foto: reprodução TV Globo
    Claudia também fez sucesso com a Edileusa, do humorístico de TV em forma de teatro "Sai de Baixo". Foto: reprodução TV Globo
    Também atuou em novelas na TV Globo. Entre elas, "TiTiTi", "Sete Pecados" e "América". Foto: divulgação wikimedia commons
    E participou de séries de TV, como "Armação Ilimitada", "Brava Gente" e "As Brasileiras". Foto: Divulgação TV Globo
    No cinema, atuou em "Gabriela", "O Romance da Empregada", "Os Trapalhões no Auto da Compadecida" e "Ópera do Malandro" Foto: Divulgação
    Claudia também foi dubladora. É dela a voz da mamute Ellie em "A Era do Gelo". Foto: reprodução filme
    Cláudia viveu longo relacionamento (1998-2008) com a personal trainer Stella Torreão. Manteve a amizade após o fim da relação. Foto: reprodução instagram
    Claudia também teve relacionamentos com homens. Entre eles, o ator Rodrigo Phavanello, seu par romântico em "Sete Pecados". Foto: Márcio de Souza / Globo / Divulgação
    Claudia deixou um legado de bom humor e muita diversão para o público. Ficará para sempre na memória dos fãs. Foto: Milena Blanco de Sá - wikimedia commons
