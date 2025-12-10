Estilo de Vida
Confeiteira cria bolos do ‘ódio’ para os “haters” da internet
Chelsea, como é conhecida, lançou o que ela mesma chamou de "bolo de ódio". Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Depois de ser demitida do seu antigo emprego, ela decidiu ter a própria loja e abriu a sorveteria Modern Cone, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução @moderncone
A empreendedora usa comentários hostis recebidos online como inspiração para criar bolos decorados. Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
Um dos episódios mais assistidos exibe a ofensa de uma seguidora chamada Jessica Miranda, que escreveu: “talvez pare de ser uma prostituta descarada”. Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
O vídeo viralizou rapidamente e já ultrapassou 18 milhões de visualizações! Foto: Reproduc?a?o @moderncone
Segundo a confeiteira, Miranda ia a grupos locais no Facebook para contestar até mesmo os elogios direcionados à sorveteria. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
“Alguém diz que gosta do que eu faço, e lá está ela tentando destruir. Isso não é ódio. É obsessão total", relatou Chelsea. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
A confeiteira disse que buscou contato direto com a "hater", mas nunca obteve resposta. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
Apesar dos ataques, Chelsea escolheu transformar os ataques em uma ferramenta de crescimento para o seu negócio: Foto: Reproduc?a?o @moderncone
"Cada comentário de ódio que ela deixa impulsiona meu conteúdo ainda mais. Mais visualizações, mais vendas, mais exposição. Ela está literalmente financiando essa série de bolos de ódio", comentou. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
Os seguidores também abraçaram a iniciativa com humor: “Quem diabos odeia um confeiteiro?”, questionou um. “Talvez ela seja intolerante à lactose”, sugeriu outro. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
Outra seguidora disse, em tom de brincadeira: "Este bolo parece horrível (eu só queria estar em um bolo)" Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
Atualmente, Chelsea não só comanda o estabelecimento, mas também compartilha seu conhecimento para ajudar aspirantes a ingressar no mercado. Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
Um estudo feito pela "Psychology Today" revelou que os chamados "trolls" da internet não agem aleatoriamente. Foto: Gilles Lambert/Unsplash
Segundo a pesquisa, esses perfis apresentam padrões de comportamento ligados a traços de personalidade específicos, como psicopatia e sadismo. Foto: Rob Hampson/Unsplash
Apesar disso, eles costumam ter alta empatia cognitiva — entendem o impacto de suas palavras —, mas baixa empatia afetiva, ou seja, não se importam com a dor alheia. Foto: Brett Jordan/Unsplash
Uma das ações mais comuns desses perfis é focar em insultos pessoais — como aparência e personalidade — em vez de oferecer críticas construtivas. Foto: Krzysztof Kamil/Pixabay
Atacar sem demonstrar ter consumido o conteúdo alvo também é outro comportamento comum dos "trolls". Foto: camilo jimenez/Unsplash