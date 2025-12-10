Animais
Um dos polvos mais misteriosos do planeta é registrado por pesquisadores no Oceano Pacífico
Este molusco, considerado um dos maiores cefalópodes do planeta, podendo atingir até 75 kg. Foto: Divulgação
Apesar do tamanho, sua presença é tão incomum que poucos registros foram feitos ao longo das últimas décadas. Foto: Divulgação
Um desses raros encontros ocorreu a mais de 700 metros abaixo da superfície, na costa dos Estados Unidos. Foto: Divulgação
Na ocasião, uma equipe do Instituto de Pesquisa da Baía de Monterey (MBARI) utilizou o veículo submersível Ventana para explorar águas profundas. Foto: Divulgação
Apenas pela quarta vez em 40 anos, eles conseguiram registrar em vídeo um exemplar vivo dessa espécie. Foto: Divulgação
As imagens em alta resolução revelam um animal translúcido, de movimentos suaves, carregando uma água-viva-capacete de tom carmesim enquanto se desloca pelo ambiente gelado. Foto: Divulgação
O registro apoia descobertas anteriores, como uma de 2017, que sugeriu que o polvo-bolha se alimenta de organismos gelatinosos e pode até usar os ferrões de suas vítimas como auxílio na caça. Foto: Divulgação
O novo registro reforça essa hipótese, já que o animal segura firmemente a água-viva enquanto nada nas profundezas. Foto: Divulgação
O MBARI espera que esta nova filmagem contribua significativamente para a compreensão do papel deste predador nas complexas cadeias alimentares do oceano profundo, como a própria instituição destacou. Foto: Divulgação
Apesar do nome sugestivo, o polvo-bolha tem oito tentáculos e não apenas sete. Foto: Reprodução do Youtube Canal MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
O apelido "sete-braços" origina-se de uma característica singular do macho: o hectocótilo. Foto: Divulgação
Trata-se de um braço especializado na transferência de esperma para a fêmea, que costuma ficar enrolado próximo a um dos olhos, dando a impressão de que o animal tem um membro a menos. Foto: Divulgação
Outra curiosidade em relação a esse animal é que as fêmeas podem alcançar até quatro metros de comprimento, enquanto os machos permanecem diminutos, raramente ultrapassando poucos centímetros. Foto: Reprodução do Youtube Canal MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
Por ser um animal de difícil observação, ainda há muitas lacunas sobre seu comportamento, reprodução e distribuição exata. Foto: Reprodução do Youtube Canal MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
Originalmente, ele era considerado uma espécie do Atlântico, mas tem havido avistamentos no Pacífico. Foto: Reprodução do Youtube Canal MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
No Brasil, fragmentos do Haliphron atlanticus já foram registrados no arquipélago de Fernando de Noronha. Foto: Reprodução do Youtube Canal MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
