Após lapsos de memória, Guta Stresser, a Bebel da ‘Grande Família’ descobre que tem esclerose múltipla
A esclerose múltipla é uma condição autoimune em que o sistema de defesa do corpo passa a agredir a mielina, camada responsável por revestir e proteger as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal. Foto: Imagem gerada por I.A
O organismo acaba agredindo a camada que protege os nervos do cérebro e da medula espinhal, comprometendo a troca de sinais entre o cérebro e o corpo e gerando dificuldades nos movimentos e na percepção dos sentidos. Foto: Imagem gerada por I.A
Os sintomas mais comuns incluem fraqueza, dormência, formigamento, cansaço intenso, tontura, dificuldade para caminhar, problemas de visão e de fala, além de alterações na memória, na concentração e na cognição. Foto: Divulgação
O diagnóstico é realizado por meio de exames como ressonância magnética, avaliações neurológicas e exame do líquor. Embora a doença não tenha cura, existem medicamentos capazes de controlar sua progressão e reduzir a frequência e a intensidade das crises, chamadas surtos, que podem durar pelo menos 24 horas e, às vezes, deixar sequelas. Foto: Reprodução RBTV
O tratamento também inclui fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico, atividades físicas supervisionadas e adaptações na rotina para preservar a autonomia e a qualidade de vida. O diagnóstico precoce permite iniciar o tratamento mais cedo, reduzir o risco de sequelas e preservar a qualidade de vida. Foto: Annie Spratt/Unsplash
Assim, o exemplo de Guta Stresser incentiva outras pessoas a buscar acompanhamento e estratégias de adaptação para lidar com a doença. Saiba mais, a seguir, sobre a atriz. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
Maria Augusta Labatut Stresser, conhecida artisticamente como Guta Stresser, nasceu em 28 de setembro de 1972, em Curitiba, Paraná. Filha de Ronald Sanson Stresser, teve contato com o teatro desde a infância e iniciou a carreira profissional aos 13 anos, participando de montagens teatrais em sua cidade natal. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
Ficou famosa ao interpretar Maria Isabel Silva Carrara, conhecida como Bebel, na série "A Grande Família", exibida entre 2001 e 2014 pela TV Globo e disponível no Globoplay. A série retrata o cotidiano de uma família de classe média no subúrbio do Rio de Janeiro, com Bebel trabalhando como manicure e casada com Agostinho Carrara, interpretado por Pedro Cardoso. Foto: Reprodução Youtube
Em 2007, reprisou o papel de Bebel em "A Grande Família: O Filme", em que Lineu acredita que vai morrer após um exame médico. Foto: Reprodução Youtube
Em 2015, integrou o elenco da minissérie "Amorteamo", como Cândida, ambientada no Recife da década de 1920 e com foco em temas sobrenaturais. Foto: Reprodução Globoplay
Na temporada de "Malhação: Vidas Brasileiras", interpretou Rosália da Paz. Foto: Reprodução Globoplay
No cinema, destacou-se em "A Partilha", interpretando Célia, e em "Nina", dirigido por Heitor Dhalia, papel pelo qual recebeu o Prêmio Guarani de Melhor Atriz. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
Atuou também em longas como "Antes que Eu Me Esqueça", "Tudo que Deus Criou", "Missão Cupidos" e "Júpiter", entre outros. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
No teatro, integrou montagens como "O Vampiro e a Polaquinha", "Mais Perto" e "Rita Formiga", além de atuar como diretora em espetáculos como "Medea en Promenade". Desenvolveu trabalhos como roteirista e diretora em projetos cênicos e audiovisuais. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
Em 2010, publicou o livro infantojuvenil "Meu Pequeno Coxa-Branca", que conta a história de André, um garoto que explica aos amigos a origem de sua paixão pelo Coritiba, relembrando momentos com o avô, incluindo a viagem em família para assistir à final do Campeonato Brasileiro de 1985, no Maracanã. Foto: Divulgação
A atriz viveu um relacionamento de 16 anos com o roteirista André Paixão, de quem se separou em 2020. Em suas redes sociais, inclusive, a atriz costuma postar declarações ao amigo: “[..] Te amo, Dedé. André Paixão. Meu sócio e amigo e parceiro e … tão eu também. O eu que sou agora e que não existiria sem a gente. Obrigada por existir. Isso também me define. Que bom!”, escreveu a atriz. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser
Em 2023, afirmou em entrevista que, apesar da separação, os dois ainda moravam na mesma casa. Foto: Reprodução Instagram /@gutastresser