Robert Downey Jr. revela confusão de Gwyneth Paltrow com Tom Holland

    Downey Jr. relatou o diálogo ocorrido no set: Paltrow perguntou “Quem é aquele?”, e ele respondeu: “Aquele é o Homem-Aranha. O nome dele é Peter. Ele é o Tom Holland. Você já fez quatro filmes com ele”. Na verdade, os dois só fizeram 3 filmes juntos. Foto: Reprodução/Instagram Gwyneth Paltrow
    A primeira aparição de Tom Holland no Universo Cinematográfico Marvel ocorreu em 2016, no filme “Capitão América: Guerra Civil”. Em 2017, ele protagonizou, ao lado de Zendaya, que interpretou MJ, o primeiro longa solo do herói, “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, que acompanha a tentativa de Peter Parker de conciliar a vida escolar com as responsabilidades de super-herói. Foto: Divulgação
    Em 2018, reprisou o papel em “Vingadores: Guerra Infinita”, longa em que os heróis da Marvel se unem para enfrentar Thanos, vilão que busca reunir artefatos de poder. Foto: Divulgação
    Em “Vingadores: Ultimato”, Holland voltou a interpretar Peter Parker. O enredo acompanha os esforços finais dos heróis para reverter as consequências das ações de Thanos, filme que encerrou uma fase do Universo Cinematográfico Marvel e é a segunda maior bilheteria de todos os tempos com mais de 2,7 bilhões de dólares. Foto: Divulgação
    O ator também protagonizou o segundo filme solo do herói, “Homem-Aranha: Longe de Casa”, ambientado após os eventos de “Vingadores: Ultimato”, que acompanha uma viagem escolar pela Europa. Foto: divulgação/Columbia Pictures
    “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, lançado em 2021, terceiro filme solo do personagem, mostra as consequências da revelação da identidade do herói e trouxe participações de Tobey Maguire e Andrew Garfield, que já haviam interpretado o personagem nos cinemas. A produção se tornou a maior bilheteria de um longa solo do Homem-Aranha, com mais de 1,9 bilhões de dólares mundialmente. Foto: Divulgação
    Holland voltará a viver o personagem em “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, previsto para 2026. O filme deve abordar as consequências do capítulo anterior, com Peter Parker em uma nova fase da vida, focada nos estudos universitários e na tentativa de deixar a vida de herói para trás. Diante de uma nova ameaça, ele voltará a vestir o traje e se une a um aliado inesperado. Foto: Divulgação
    Em setembro de 2025, inclusive, durante as gravações de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, o ator sofreu uma concussão leve e precisou ser levado ao hospital. Como o caso não foi grave, ele se recuperou e as filmagens foram retomadas. A estreia está prevista para 31 de julho de 2026. Foto: Reprodução Instagram /@tomholland2013
    A trajetÃ³ria artÃ­stica de Tom Holland, porÃ©m, comeÃ§ou ainda na infÃ¢ncia. A seguir, saiba mais desse ator, que em 2017 recebeu o prÃªmio BAFTA de Melhor Ator em AscensÃ£o. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
    Thomas Stanley Holland nasceu em 1º de junho de 1996, em Kingston upon Thames, Londres, no Reino Unido. É filho de Nicola Elizabeth Frost, fotógrafa, e Dominic Holland, comediante e autor. Estudou dança e teatro na BRIT School for Performing Arts and Technology e iniciou cedo atividades ligadas ao teatro musical. Foto: Wikimedia Commons / DenP-Images
    O início profissional ocorreu no teatro. Em 2008, integrou o elenco do musical “Billy Elliot – O Musical”, no West End, em Londres, onde interpretou o personagem-título em parte da temporada. A produção acompanha a história de um garoto que sonha em estudar balé em meio a conflitos familiares. Foto: Reprodução Youtube
    O primeiro filme que estrelou e que o projetou para o grande público foi “O Impossível”, baseado em uma história real e lançado em 2012. Na produção, ele interpretou Lucas Bennett e contracenou com Ewan McGregor e Naomi Watts. O longa retrata a experiência de uma família atingida pelo tsunami no Oceano Índico em 2004, que afetou países como Sri Lanka, Índia e Tailândia. Foto: Divulgaçação
    Outros títulos de sua filmografia incluem “Minha Nova Vida”, “Wolf Hall” e “No Coração do Mar”, além de “Mundo em Caos”, “Cherry: Inocência Perdida”, “Uncharted: Fora do Mapa” e “Entre Estranhos”. Foto: Divulgação
    Ele também foi escalado como protagonista de “A Odisseia”, novo projeto de Christopher Nolan, com estreia prevista para 2026. Foto: Divulgação
    Em 2024, Holland estrelou a peça “Romeu e Julieta” no West End. Foto: Reprodução/@tomholland2013
    Na infância, foi diagnosticado com dislexia e já relatou que também possui TDAH. Foto: Reprodução/@tomholland2013
    Tom Holland e Zendaya estão em um relacionamento desde 2017. O noivado do casal, que já era especulado pela imprensa internacional após a atriz ser vista com um anel em uma premiação, foi confirmado. Fontes indicam que o pedido ocorreu entre o Natal e o Ano Novo de 2024. Foto: Reprodução/Instagram
