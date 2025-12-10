Hospital inaugura escultura de beija-flor em homenagem à famosa música que Cazuza compôs durante internação

"Brasil", na versão de Gal Costa, foi tema de abertura da telenovela "Vale Tudo", da Rede Globo, e ganhou o Prêmio Sharp por melhor música do ano e melhor composição pop-rock do ano (Cazuza, George Israel e Nilo Romero). A atração está agora no ar em remake, com a mesma abertura da produção original. Foto: Instagram cazuza.oficial