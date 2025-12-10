Marcello Antony celebra aniversário de 23 anos do filho Francisco

“Meu filho fez 22 anos, está grande e maduro, e a ideia é justamente quebrar um tabu e incentivar mais gente a adotar, sem se importar com a condição da criança. A maioria busca o bebê perfeito, coisa que não existe. A mãe do meu filho era soropositiva e assim ele nasceu, embora nunca tenha desenvolvido a doença. A gestação foi toda bem acompanhada e não houve amamentação”, contou o ator. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial