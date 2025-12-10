Entretenimento
Marcello Antony celebra aniversário de 23 anos do filho Francisco
Francisco foi adotado por Marcello e pela atriz Mônica Torres enquanto os dois ainda eram casados e, em junho de 2024, o ator tornou pública a história da adoção do filho, que nasceu com risco de transmissão do vírus HIV devido à condição da mãe biológica, mas nunca desenvolveu Aids. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial
Segundo relato do ator, Francisco foi recusado por diversos pretendentes à adoção por causa dessa condição. O processo judicial foi agilizado por decisão de um desembargador, e a guarda definitiva ocorreu em cerca de um mês. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial
“Meu filho fez 22 anos, está grande e maduro, e a ideia é justamente quebrar um tabu e incentivar mais gente a adotar, sem se importar com a condição da criança. A maioria busca o bebê perfeito, coisa que não existe. A mãe do meu filho era soropositiva e assim ele nasceu, embora nunca tenha desenvolvido a doença. A gestação foi toda bem acompanhada e não houve amamentação”, contou o ator. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial
Francisco, que trabalha como auxiliar de cozinha, pretende no futuro estudar gastronomia na Itália. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial
Antony e Mônica também adotaram Stephanie Farias, que hoje tem 25 anos, e os dois se mudaram com o pai para Portugal em 2018. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial
O ator foi para Portugal para atuar na novela “Valor da Vida” e depois chegou à conclusão de que não retornaria a viver no Brasil. Foto: Reprodução Globoplay
Marcello, em entrevista à CNN, declarou que seria ator para sempre e não deixaria a atuação de lado. Porém, desde 2024, atua como corretor de imóveis de luxo em Portugal e chegou a anunciar a venda de uma mansão avaliada em quase 200 milhões de reais. Saiba mais a seguir sobre o ator. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial
Marcello Couto Antony de Farias nasceu no Rio de Janeiro, no dia 28 de janeiro de 1965, e, antes de trabalhar como ator, atuou como assistente de produção, fotógrafo e técnico de som. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial
Estudou teatro na Casa das Artes de Laranjeiras e participou da Oficina de Atores da Globo em 1994, onde deixou um currículo e foi selecionado. Em 1996, estreou como o personagem Bruno Berdinazzi na primeira fase da novela “O Rei do Gado”. Foto: Reprodução Globoplay
Sua carreira decolou quando atuou na novela “Salsa e Merengue”, com o personagem Eugênio Amarante Paes. Ele era um jovem milionário que, ao longo da trama, descobre que foi trocado ao nascer, desenvolve leucemia e precisa de transplante de medula. A revelação de sua verdadeira origem e a luta pela sobrevivência marcam a trama central da novela. Foto: Reprodução Globoplay
Ainda na década de 1990, teve destaque em outras novelas, como Guilherme em “Torre de Babel” e o vilão Marco Antônio em “Terra Nostra”. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial
Outras produções de sucesso em que atuou foram “Um Só Coração”, “Mulheres Apaixonadas”, “Senhora do Destino” e “Belíssima”, entre outras. Foto: Divulgação
Em “Passione”, novela em que interpretou Gerson, o personagem esteve no centro de um mistério apresentado ao público, com foco na identidade e na natureza do segredo que mantinha oculto ao longo da trama. Foto: Divulgação TV Globo
Sua última novela em horário nobre foi “Amor à Vida”, em 2013–2014, na qual interpretou Eron Queiroz, um advogado casado com Niko, personagem de Thiago Fragoso. Na trama, ele forma um triângulo amoroso com Amarilys, papel de Danielle Winits. Foto: Reprodução Globoplay
“Malhação: Viva a Diferença” foi seu último trabalho na televisão brasileira e marcou o término de seu vínculo com a TV Globo. Foto: Reprodução Globoplay
No cinema, também construiu uma carreira sólida e atuou em filmes como “A Partilha” e “A Guerra dos Rocha”, assim como no teatro, em montagens como “Paixão de Cristo” e “Macbeth”. Foto: Reprodução/@marcelloantony_oficial
Antony foi casado com Mônica Torres de 2002 a 2010. Depois, se casou com a chef e empresária Carolina Hollinger Villar, com quem teve seu filho biológico, Lorenzo. Ele também é padrasto de Lucas e Louis, filhos do primeiro casamento de Carolina. Foto: Reprodução Instagram /@marcelloantony_oficial