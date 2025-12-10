Assine
Hobbiton: cenário verdadeiro de ‘Senhor dos Anéis’ tem Tocas de Hobbit para acesso de visitantes

Redação Flipar
    Com o sucesso de Senhor dos Anéis e a realização de sequências - inclusive de filmes específicos sobre a saga dos Hobbits - a produção pediu para usar novamente a região como cenário. Mas, aí, os donos do terreno exigiram que o cenário fosse definitivo, para servir de atração turística. Foto: Divulgação
    Hobbiton fica a 9 km a oeste de Hinuera e 10 km ao sudeste de Matamata, em Waikato. Uma área que se destaca pela beleza natural, onde as pessoas fazem caminhadas e atividades de recreação em meio ao cenário verde e com ar puro. Foto: Jackie.lck wikimedia commons
    Quando o cineasta Peter Jackson procurava por uma locação para fazer as gravações de Senhor dos Anéis, ele descobriu a região durante um sobrevoo em 1998. A área, inclusive, tem um lago que eles poderiam fingir, no filme, que era o rio mencionado na obra. Foto: Tom Hall - wikimedia commons
    Então houve uma negociação com a família proprietária da fazenda e foi construída uma estrada de acesso de 1,5 km, além das fachadas das tocas de Hobbit. Hoje, portanto, já há tocas com um interior verdadeiro, refletindo a decoração dos seres imaginados por Tolkien. Foto: Pseudopanax wikimedia commons
    O interior das "tocas" foi recriado pelos mesmos ilustradores e designers que trabalharam nos filmes e, por isso, o ambiente evoca o espírito acolhedor de uma casa de hobbit. Foto: Divulgação
    Diretor de "O Senhos dos Anéis", Peter Jackson afirmou que Hobbiton continua sendo seu local preferido dos filmes e se mostrou feliz pela visitação: "Parece que foi retirado diretamente das páginas do livro de Tolkien". Foto: Divulgação
    Agora a visitação dentro das “Tocas de Hobbit” passou a fazer parte do roteiro de turismo de Hobbiton. Foto: Rob Chandler (Rob & Jules) - Flickr
    Cada casa de hobbit apresenta hall de entrada, quartos, banheiro, cozinha, sala de jantar, despensa e sala de estar, ou o chamado "labirinto de salas totalmente temáticas". Foto: Divulgação
    Em 2001, foi lançado o primeiro filme da trilogia "O Senhor dos Anéis", chamado de "A Sociedade do Anel", dirigido por Peter Jackson e com base na obra-prima homônima de J.R.R.Tolkien. Foto: Divulgação/New Line Cinema
    O filme narra a procura do Senhor do Escuro Sauron por um anel, que está com o hobbit Frodo Bolseiro (Elijah Wood). O destino da Terra-Média está em risco e depende de Frodo e mais oito companheiros, que formam a Sociedade do Anel. Foto: Divulgação
    No ano seguinte, em 2002, foi lançada a continuação da trilogia, intitulada "O Senhor dos Anéis - As Duas Torres". Foto: Divulgação/Warner Bros
    Nesta continuação, Frodo e seus amigos continuam se esforçando para destruir o Anel. Frodo e Sam descobrem que estão sendo seguidos pelo misterioso Gollum. Enquanto isso, Aragorn, o elfo e arqueiro Legolas e o anão Gimli chegam ao reino de Rohan, onde o rei Theoden foi vítima de uma maldição mortal de Saruman. Foto: Divulgação
    A trilogia "O Senhor dos Anéis" se encerra em 2003 com o lançamento de "O Retorno do Rei". Foto: Divulgação/New Line Cinema
    Neste final, Sauron planeja um grande ataque a Minas Tirith, o que faz com que Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Enquanto isso, Frodo, Sam e Gollum seguem sua viagem rumo à Montanha da Perdição, para destruir o Um Anel. Foto: Divulgação/New Line Cinema
    Com o sucesso absoluto de "O Senhor dos Anéis", Peter Jackson dirigiu mais uma trilogia, chamada "O Hobbit", com foco nesses seres baixinhos e de pés grandes que são parte fundamental da saga. Foto: Divulgação
    Em 2012, foi lançado "O Hobbit: Uma Jornada Inesperada". Bilbo Bolseiro (Martin Freeman), que vive uma vida pacata no condado, recebe a visita do mago Gandalf, o cinzento (Ian McKellen), que lhe promete uma aventura como nunca antes vista. Foto: Divulgação
    A sequência da trilogia é "O Hobbit: A Desolação de Smaug", lançada em 2013. Bilbo Bolseiro segue em direção à Montanha Solitária, onde deverá ajudar seus companheiros a retomar a Pedra de Arken. Foto: Divulgação
    Por fim, em 2014, o fim da trilogia chega com "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos", com Bilbo Bolseiro e Gandalf tentando impedir uma guerra travada na Terceira Era entre Homens do lago, Anões das colinas de ferro, Elfos da floresta, Goblins e Wargs. Foto: Divulgação
    A Nova Zelândia, onde ficam as "Tocas de hobbit", é um país na Oceania, com notável isolamento (fica a 2 mil km da Austrália) e famoso por sua paisagem única, com colinas, grandes rochedos, lagos e praias espetaculares. Foto: Divulgação
