Cartazes e placas expõem o bom humor do brasileiro
O dono da plantação deixou um bilhete na bananeira: "“Sr Ladrão de Banana, por favor deixe este cacho para mim, você levou dois grandes. Deixa este, pô. Obrigado”. Foto: Reprodução redes sociais
Mensagens divertidas como essa fazem rir e se espalham pelo país. Muitos comerciantes ou donos de terrenos/casas colocam avisos que provocam boas gargalhadas. Foto: Reprodução do SBT
Aqui, a vítima pede que o ladrão venda o produto para ela mesma: baratinho, claro. E pede que ao menos a faixa do aviso não seja levada! Foto: Reprodução do Site Português Concurso
Esse aí prefere convidar o ladrão para uma "inspeção" durante o expediente. Tem nada aqui não, vá para outro lugar" Foto: Reprodução do site Printerest
Mas nem todos encaram os invasores com bom humor. Essa placa é de alguém disposto a "tudo" contra quem se atrever a fazer o que não deve. Opa! Foto: Reprodução do Facebook
Aqui tem mais um bem nervoso: "Proibido tocar nos ninhos de pássaros. Sujeito a paulada". Foto: Reprodução do site kibeloco.com
Aproveitamos para mostrar placas de outros tipos de aviso pelo Brasil. Algumas tem avisos pitorescos, outras são ameaçadoras. Mas todas acabam provocando risos em quem passa. Foto: Reprodução do site Superfeed
Aqui, a parada é curta e grossa: "Proibido jogar lixo. Sujeito a tiro!" Foto: Reprodução do site R7 Entretenimento
"Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada" - Melhor não arriscar, não é mesmo? Foto: reprodução
Esse aí criou serviço tabelado para quem pula o muro...Mas o bar também não é nada fiel! Foto: Reprodução do site Printerest
Essa academia é só para quem tem autoestima elevada... Foto: Reprodução do site Printerest
O solitário aí é do tipo sincero... Pobre, feio e doido pra se juntar com alguém. Quem se habilita? Foto: Reprodução do site Printerest
Esse aí é do tipo sincerão... Agora é só escolher... Foto: Reproduç~so do site Real World Fatos
Só entra no bar quem tá com muita disposição para o copo! Se ficar bêbado, melhor ainda! Foto: Reprodução do site Amino Apps
Esses aí devem ter saído do Bar do Jair... Foto:
Alguém explica a diferença entre bichos e animais? Foto: Reprodução do site Creative
Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira... Foto: Reprodução do site Amino Apps
Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado? Foto: Reprodução do site Tudo por Email
Peraí...Não bastaria dizer "todos os dias"? Foto: Reprodução do site Printerest
Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam? Foto: Reprodução do Site iFunny Brazil
Os medrosos entraram explicitamente na lista da nÃ£o recomendaÃ§Ã£o.. Mas podiam ser mais elegantes.. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site R7 Entretenimento
É frango ou é boi? Decida-se. Foto: Reprodução do site Printerest
Frango tem orelha? Mostra aí... Foto: Reprodução do site Pritnterest
Ué, coelho tem pena e bota ovo? Foto: Reprodução do site porquinho doido
Hã? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que não seja NA CASA? Foto: Reprodução do site R7 Entretenimento
É pra ninguém ter acesso.. Melhor pagar. Foto: Reprodução do site Printerest
Quem vai beber Ã¡gua de COCÃ?? Foto: ReproduÃ§Ã£o do site Printerest
Epa! Foto: Reprodução do site Printerest
"Vendo este terreno e outros melhores que esse" - Quem vai querer esse aÃ? Foto: ReproduÃ§Ã£o do site Printerest
Separando as sílabas para deixar BEM CLARO: não estacione. Foto: Reprodução do site Elo 7
Ameaças explícitas e a advertência: "Falta de aviso não foi!" - Como diz o cartaz, é bom evitar problemas. Foto: reprodução Mercado Livre
"Não permitimos qualquer tipo de agarramento, falar palavrão, bate-boca...Ambiente familiar" - Portanto, comportem-se! Foto: Reprodução do site Printerest
Cadê o saquinho pra coleta do cocô? Foto: Reprodução do Facebook
"Proibido dançar com faca" - Que ambiente é esse? Foto: reprodução
"Se não tem pontaria, mija sentado! Grato..." - É uma opção! Foto: reprodução
"Não emprestamos fósforo. Sustente seu vício" - Um incentivo contra o fumo. Nem adianta pedir Foto: reprodução