Entretenimento
Paula Fernandes fala das mulheres no Sertanejo e desabafa: “Sou boi de piranha”
-
Paula disse que enfrentou machismo. Ela lembrou do comentário de que uma "cruzada de pernas" teria atraído a atenção do cantor Roberto Carlos, lançando os holofotes sobre ela. "Desde quando preciso disso? Como se eu não tivesse talento e não soubesse cantar. Mas é cultural. Mulher sempre enfrentou isso". Foto: Paula Fernandes Instagram
-
"Sou uma jovem veterana. A gente ainda vê poucas artistas do sertanejo com sucesso nacional. Tem muitas escondidas por aí. Torço para que conquistem. Há lugar pra todo mundo", disse. Foto: Paula Fernandes Instagram
-
Em nova fase, Paula Fernandes lançou o single “Amar de Novo”, versão de “Set Fire To The Rain”, abrindo o EP “SIMPLESmente, EU”, disponível desde 27 de novembro. O projeto marca uma reconexão da artista com seu começo de carreira, retomando o cabelo cacheado e o coselet, que marcaram seu visual. Foto: Paula Fernandes Instagram
-
O EP reúne cinco faixas inéditas, incluindo “Aonde Foi Parar”, “Duelo” e “Novela”, além de “Pai e Filha”, parceria com Sérgio Reis que celebra memórias e afeto. O trabalho reforça a combinação entre delicadeza, intensidade e vulnerabilidade que caracteriza essa nova etapa da cantora. Foto: Paula Fernandes Instagram
-
-
Em maio de 2025, em entrevista à Revista Contigo, Paula falou abertamente do seu sentimento após a separação do marido, com quem não era casada no papel, mas se relacionou por quatro anos. O rompimento aconteceu em 2023 e, desde então, segundo ela, a sensação é de um "livramento". Foto: Reprodução Instagram
-
Em junho, Paula surgiu deslumbrante na 32ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. Ela cantou com Tiago Iorc a música "Meu Disfarce", um dos sucessos da dupla homenageada na noite: Chitãozinho e Xororó. Belíssima de preto, chamou atenção no evento. Foto: Reprodução de vídeo
-
"Estou num momento muito interessante da vida, porque essa questão do encontro com o meu amor-próprio levou muito tempo. Me separei, vai fazer dois anos, e desde então estou vivendo um momento de libertação. Dentro do contexto, foi um livramento", revelou a cantora. Foto: Reprodução/Instagram @paulafernandes
-
-
E Paula vem produzindo com afinco. A novela “Café com Aroma de Mulher”, da Band, teve música de abertura de Paula Fernandes. E a cantora revelou que compôs o tema, “Paixão de Mulher”, em apenas uma hora. Foto: Reprodução Instagram
-
“Fiquei muito feliz com o resultado. A canção é uma viagem pela trama Eu não acredito em coincidência, mas tinha que ser a Paula Fernandes cantando o tema de abertura, com certeza”, declarou a cantora no programa “Melhor da Noite”, apresentado por Otaviano Costa na Band. Foto: Reprodução/Instagram @paulafernandes
-
Paula Fernandes declarou ainda que a canção proporcionou a ela uma viagem à infância, quando vivia na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Foto: Reprodução TV Bandeirantes
-
-
Em maio, Paula Fernandes divulgou o clipe de “Paixão de Mulher” em suas redes sociais. A peça mostra a cantora em um ambiente campestre intercalando com cenas do folhetim. Foto: Reprodução/Instagram @paulafernandes
-
Paula Fernandes nasceu em Sete Lagoas em 28 de agosto de 1984. A artista ficou conhecida por seu estilo musical que mescla o sertanejo com elementos do pop e da música romântica. Foto: Reprodução Instagram @paulafernandes
-
Ela começou a carreira musical na adolescência, participando de festivais e programas de televisão. Após chamar a atenção do público, em 2005 a cantora lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado "Canções do Vento Sul". Foto: Teca Lamboglia/Wikimedia Commons
-
-
Mas foi com o álbum "Pássaro de Fogo", lançado em 2009, que a sertaneja alcançou projeção nacional. Desde então, ela lançou vários álbuns e conquistou prêmios, incluindo o Grammy Latino. Foto: flickr Teca Lamboglia
-
Além de sua carreira musical, Paula Fernandes também participou de projetos televisivos, como programas de talentos e até novelas. Foto: Reprodução Instagram
-
Paula é apaixonada por cavalos e até ajuda a manter uma ONG em sua cidade natal que faz equoterapia, uma técnica que usa os próprios animais para tratamentos terapêuticos. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Atuante nas redes sociais, a cantora tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. E, assim como recebe muitos elogios, também é detonada por críticos com alguma frequência. Foto: Reprodução Instagram @paulafernandes
-
Em fevereiro de 2024, um internauta chegou a dizer que, por não ter humildade, Paula não faz mais sucesso. E ela rebateu: "Não entendi. Ninguém nunca me viu maltratar ninguém! E quem disse que eu não estou fazendo mais sucesso? Estou na melhor fase da minha vida”. Foto: Reprodução/Instagram
-
A cantora adora natureza. Ela tem cavalos, galinhas e cachorros numa fazenda. E já disse que essa convivência com os animais em um ambiente tão natural "é bão demais da conta". Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Paula costuma ser alvos de comentários - para o bem e para o mal - sobre seus modelitos. "Que bota é essa??? Nesse calor! Sempre brega!", criticou uma seguidora sobre o look da foto. Foto: Reprodução Instagram
-
Um dos momentos que mais viralizaram ocorreu em junho de 2023. Durante um show temático de festa junina, Paula arriscou a coreografia da música "Zona de Perigo", de Léo Santana, e muita gente detonou, dizendo que ela estava desengonçada. Foto: Montagem / Reprodução Redes Sociais
-
Também em 2023, depois de anunciar a separação do marido, Paula fez um post cantando "Meus Encantos", cuja letra fala em rompimento de relação. Seu semblante de tristeza comoveu os fãs. “Saiba que estamos aqui com você sempre, em qualquer situação, boa ou não”, disse uma internauta. Foto: Reprodução Instagram
-
-
A cantora vivia um relacionamento com o empresário Rony Cecconello desde 2019. “Em respeito todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim", declarou ela em setembro de 2023. Foto: Reprodução Instagram @paulafernandes
-
Apesar do post que deixou os fãs preocupados, dias depois Paula surgiu exuberante na web. Um fã comentou: "Britney Spears falou que a mulher não precisa de homem pra ser feliz", disse um seguidor. Foto: Reprodução Instagram
-
E, de acordo com a entrevista da cantora Ã Contigo, foi isso que ocorreu: ela considera a separaÃ§Ã£o um momento de encontro com ela mesma. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram
-
-
Na Ã©poca da separaÃ§Ã£o, inclusive, ela vivia um bom momento profissional, pois assinou contrato com a Virgin Music (que pertence Ã Universal) para ter seu prÃ³prio selo, com controle pleno de suas obras musicais. Foto: DivulgaÃ§Ã£o @agenciagoleco