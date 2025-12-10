Celebridades e TV
Adrien Brody revela bastidores da vida intensa nos sets
-
"Quando tenho um dia mais pesado ou algum trabalho mais emocional, geralmente fico sozinho. Às vezes não como muito para não ficar cansado", acrescentando que esse padrão acompanha toda a sua vida adulta. Brody explicou que adota técnicas de autopreservação emocional para manter o foco. Foto: Reprodução
-
Como destacou, "você precisa encontrar maneiras de se livrar das distrações pessoais… Você tem que entregar o trabalho", reconhecendo que nem todos os dias é possível render no máximo. Foto: Reprodução
-
Recentemente, o ator espanhol Pedro Casablanc, que contracenou com Brody em "Manolete - Sangue e Paixão" (2007), o biopic do famoso toureiro dirigido por Menno Meyjes, contou como foi sua experiência e lembrou por que não se deve conhecer os ídolos. Foto: Moobys (youtube) wikimedia commons
-
"Eu admirava muito o Brody depois de 'O Pianista', que era a última coisa que ele tinha feito. Assim que trabalhei com ele, tudo caiu. Perdi a admiração. Foi para o ralo", contou Casablanc no podcast "Eh Universo" em setembro de 2025. Foto: wikimedia commons/Rita Molnár
-
-
Em março, Brody conquistou o Oscar de Melhor Ator em 2025 por sua atuação em "O Brutalista", o seu segundo triunfo na carreira, e firmou um recorde histórico pelo discurso mais longo da premiação. Foto: reprodução
-
A trama de "O Brutalista", aliás, acompanha Lászlo Tóth, um arquiteto judeu húngaro que sobrevive ao Holocausto e busca reconstruir sua vida nos Estados Unidos, enfrentando dificuldades para se estabelecer. Foto: Reprodução "O Brutalista"
-
Adrien Brody já havia faturado o Globo de Ouro de Melhor Ator em filme de Drama pelo papel. Veja a trajetória do ator, que já viveu polêmica no Oscar! Foto: wikimedia commons/Georges Biard
-
-
Nascido em 14 de abril de 1973, no bairro do Queens, em Nova York, Adrien Brody cresceu em um ambiente artístico que influenciou sua trajetória de vida. É filho de Elliot Brody, um professor de história, e Sylvia Plachy, uma fotógrafa de origem húngara. Foto: flickr - Tabercil
-
Sua carreira profissional começou no fim da década de 1980 e início da de 1990, com participações em filmes independentes e séries de televisão. Em 1993, estrelou "O Inventor de Ilusões", do diretor Steven Soderbergh (de "Onze Homens e Um Segredo", 2001). Foto: reprodução
-
No entanto, Brody só veio ganhar fama e prestígio internacional ao interpretar W?adys?aw Szpilman em "O Pianista" (2002), dirigido por Roman Polanski ("O Bebê de Rosemary", 1968). Foto: divulgação/Focus Features
-
-
Com uma atuação comovente de um pianista judeu que sobrevive ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, Brody se tornou o ator mais jovem a ganhar o Oscar de Melhor Ator, aos 29 anos. Foto: divulgação/Focus Features
-
A cerimônia do Oscar em que Brody recebeu o prêmio de Melhor Ator, em 2003, ficou marcada por um acontecimento inusitado, que se tornou um dos mais controversos da história do evento. Foto: Youtube/ Patrick FLORES
-
Quando seu nome foi anunciado, Brody subiu ao palco visivelmente emocionado. Ao receber a estatueta das mãos de Halle Berry, que apresentava a categoria, ele deu um beijo na boca da atriz, surpreendendo tanto Berry quanto a audiência. Foto: Youtube/ Patrick FLORES
-
-
Além de "O Pianista", Brody construiu uma carreira diversificada, atuando em filmes de diversos gêneros. Em 1998, por exemplo, atuou no épico de guerra "Além da Linha Vermelha", de Terrence Malick ("A Árvore da Vida", 2011). Foto: divulgação/Touchstone Pictures
-
Brody também é conhecido por sua parceria com o diretor Wes Anderson. Eles trabalharam juntos em: "Viagem a Darjeeling" (2007), "O Fantástico Sr. Raposo" (2009), "O Grande Hotel Budapeste" (2014), "A Crônica Francesa" (2021) e "Asteroid City" (2023). Foto: divulgação/Fox Searchlight Pictures
-
Fora isso, Brody também já atuou no terror/ficção-científica "Predadores" (2010) e na comédia romântica "Meia-Noite em Paris" (2011), de Woody Allen, no qual viveu o artista plástico Salvador Dalí. Foto: Divulgação
-
-
Além disso, Brody também fez participações em séries aclamadas, como "Peaky Blinders" (2013–2022) e "Succession" (2018–2023, foto). Desde 2009, o ator também produziu filmes como "Giallo — Reféns do Medo" (2009), "O Substituto" (2011) e "Passado Violento" (2021). Foto: reprodução/hbo
-
Na vida pessoal, Brody namorou a atriz e modelo espanhola Elsa Pataky, de 2006 a 2009. Desde 2020, ele vive um relacionamento com a também atriz Georgina Chapman. Foto: reprodução/youtube