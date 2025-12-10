Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Criança de 6 anos morre com dose incorreta de adrenalina; médica foi afastada

RF
Redação Flipar
  • O menino de 6 anos foi levado ao Hospital Santa Júlia, na noite de 22 de novembro. Depois de ter tido febre, ele apresentou tosse seca e suspeita de laringite.
    O menino de 6 anos foi levado ao Hospital Santa Júlia, na noite de 22 de novembro. Depois de ter tido febre, ele apresentou tosse seca e suspeita de laringite. Foto: Reprodução
  • A médica prescreveu lavagem nasal, soro, xarope e três doses de adrenalina intravenosa de 3 ml de 30 em 30 minutos.
    A médica prescreveu lavagem nasal, soro, xarope e três doses de adrenalina intravenosa de 3 ml de 30 em 30 minutos. Foto: Freepik
  • “Meu filho nunca tinha tomado adrenalina pela veia, só por nebulização
    “Meu filho nunca tinha tomado adrenalina pela veia, só por nebulização", disse Bruno Freitas, pai de Benício, que estranhou o comportamento da médica. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Uma técnica de enfermagem que estava de plantão foi a responsável por aplicar a dose de adrenalina.
    Uma técnica de enfermagem que estava de plantão foi a responsável por aplicar a dose de adrenalina. Foto: Arquivo Pessoal
  • Os pais chegaram a questionar a técnica e ela disse que
    Os pais chegaram a questionar a técnica e ela disse que "nunca tinha aplicado por via intravenosa", mas iria fazer porque "estava na prescrição". Foto: Hush Naidoo Jade Photograph/Unplash
  • Após a aplicação, o menino piorou subitamente, ficando pálido e relatando que o
    Após a aplicação, o menino piorou subitamente, ficando pálido e relatando que o "coração estava queimando". Foto: Arquivo Pessoal
  • Ele foi intubado na UTI e sofreu seis paradas cardíacas consecutivas, sendo a última fatal na madrugada de 23 de novembro.
    Ele foi intubado na UTI e sofreu seis paradas cardíacas consecutivas, sendo a última fatal na madrugada de 23 de novembro. Foto: Marcelo Leal/Unsplash
  • Após a denúncia da família, o hospital afastou a médica, Juliana Brasil Santos, e a técnica de enfermagem, Raiza Bentes.
    Após a denúncia da família, o hospital afastou a médica, Juliana Brasil Santos, e a técnica de enfermagem, Raiza Bentes. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • No relatório enviado à polícia, a médica admitiu ter errado ao prescrever adrenalina na veia e disse ter
    No relatório enviado à polícia, a médica admitiu ter errado ao prescrever adrenalina na veia e disse ter "se surpreendido" por a equipe não questionar a ordem. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • O delegado chegou a solicitar prisão preventiva da médica, mas a Justiça negou por falta de fundamentos suficientes, e ela responde em liberdade.
    O delegado chegou a solicitar prisão preventiva da médica, mas a Justiça negou por falta de fundamentos suficientes, e ela responde em liberdade. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio e neurotransmissor produzido naturalmente pelo corpo em momentos de estresse, perigo ou excitação.
    A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio e neurotransmissor produzido naturalmente pelo corpo em momentos de estresse, perigo ou excitação. Foto: Giovanni Crisalfi/Unsplash
  • Quando liberada, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, contrai vasos sanguíneos, dilata os brônquios e melhora o fluxo de sangue para órgãos vitais.
    Quando liberada, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, contrai vasos sanguíneos, dilata os brônquios e melhora o fluxo de sangue para órgãos vitais. Foto: Joshua Chehov/Unsplash
  • Na medicina, a adrenalina é um medicamento de emergência utilizado em algumas situações específicas. Em caso de parada cardiorrespiratória, por exemplo, pode-se administrar adrenalina para tentar restabelecer a circulação.
    Na medicina, a adrenalina é um medicamento de emergência utilizado em algumas situações específicas. Em caso de parada cardiorrespiratória, por exemplo, pode-se administrar adrenalina para tentar restabelecer a circulação. Foto: Wikimedia Commons/Mark Oniffrey
  • A adrenalina também costuma ser o tratamento de primeira linha para reações alérgicas graves, a anafilaxia.
    A adrenalina também costuma ser o tratamento de primeira linha para reações alérgicas graves, a anafilaxia. Foto: Wikimedia Commons/AngelHM
  • Outros casos em que a adrenalina pode ser administrada envolvem quadros de asma grave, crise de laringite grave, choque séptico ou outras situações de pressão muito baixa.
    Outros casos em que a adrenalina pode ser administrada envolvem quadros de asma grave, crise de laringite grave, choque séptico ou outras situações de pressão muito baixa. Foto: Freepik/krakenimages.com
  • A diferença entre as vias de aplicação da adrenalina é fundamental e está relacionada principalmente à velocidade de absorção, à concentração que atinge o sangue e ao objetivo do tratamento.
    A diferença entre as vias de aplicação da adrenalina é fundamental e está relacionada principalmente à velocidade de absorção, à concentração que atinge o sangue e ao objetivo do tratamento. Foto: Wikimedia Commons/AngelHM
  • A adrenalina via intravenosa, por exemplo, é extremamente potente e imediata, porém só deve ser usada em situações críticas e com monitoramento constante.
    A adrenalina via intravenosa, por exemplo, é extremamente potente e imediata, porém só deve ser usada em situações críticas e com monitoramento constante. Foto: Pexels/Anna Shvets
  • A adrenalina ainda pode ser aplicada via intramuscular, considerada a mais segura e recomendada para anafilaxia, e via nebulização, para crises respiratórias como laringite.
    A adrenalina ainda pode ser aplicada via intramuscular, considerada a mais segura e recomendada para anafilaxia, e via nebulização, para crises respiratórias como laringite. Foto: Wikimedia Commons/AngelHM
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay